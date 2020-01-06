В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Певица Валерия (Алла Перфилова) вызвала волну критики от пользователей инстаграма после публикации, где показала костюм, в который она была одета за час до концерта в Воронеже.
"Одеяние — ни к селу, ни к городу; разве что для клоуна. Простите за прямолинейность", — написала @_tayloranna_7.
Валерия решила также прямолинейно ответить на этот комментарий.
"Ваше "авторитетное" мнение мне очень ценно. Тоже простите за прямоту", — парировала певица.
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"Какой нелепый наряд, Валерия", — высказалась @miracly_999, на что артистка подчеркнула, что не предлагает ей носить то же, что и она.
"Валерия, вы мне очень нравитесь, но, прошу вас, поменяйте стилиста. Я не думаю, что такой костюм может вам понравиться. Он просто показывает, что у вас нет вкуса", — добавила @mezina3209. Валерия выразила удивление, что указывающие ей на отсутствие стиля люди, вероятно, уверены в безупречности своего.
Однако некоторые подписчики вступились за артистку и заявили, что в этом костюме Валерия выглядит "великолепно" и "шикарно".
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