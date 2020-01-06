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Культура
2020-01-06T13:25+0300
https://ria.ru/20200106/1563139516.html
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
https://cdn24.img.ria.ru/images/156244/13/1562441399_0:0:2924:1645_1036x0_80_0_0_02c3cccb51768fa22e26d5922da87b74.jpg
РИА Новости

В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже

06:28 06.01.2020 (обновлено: 13:25 06.01.2020)
200704
© РИА Новости / Нина ЗотинаПевица Валерия
Певица Валерия
© РИА Новости / Нина Зотина
Певица Валерия. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Певица Валерия (Алла Перфилова) вызвала волну критики от пользователей инстаграма после публикации, где показала костюм, в который она была одета за час до концерта в Воронеже.
"Одеяние — ни к селу, ни к городу; разве что для клоуна. Простите за прямолинейность", — написала @_tayloranna_7.
Валерия решила также прямолинейно ответить на этот комментарий.
"Ваше "авторитетное" мнение мне очень ценно. Тоже простите за прямоту", — парировала певица.
Валерия (Алла Перфилова)
20 ноября 2019, 05:00
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"Какой нелепый наряд, Валерия", — высказалась @miracly_999, на что артистка подчеркнула, что не предлагает ей носить то же, что и она.
"Валерия, вы мне очень нравитесь, но, прошу вас, поменяйте стилиста. Я не думаю, что такой костюм может вам понравиться. Он просто показывает, что у вас нет вкуса", — добавила @mezina3209. Валерия выразила удивление, что указывающие ей на отсутствие стиля люди, вероятно, уверены в безупречности своего.
Однако некоторые подписчики вступились за артистку и заявили, что в этом костюме Валерия выглядит "великолепно" и "шикарно".
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Обсудить 14
КультураСтиль жизниШоу-бизнесВалерия (Алла Перфилова)ВоронежРоссия
Популярные комментарии
Комментаторам лишь бы высказать что-то, по их мнению, авторитетное. Нормально сексапильно одета и выглядит прекрасно.
6 января, 08:20
dejavu_2001
1400009
Почитал. Вообще то, до этого считал, что гнев, гневные высказывания, выглядят как то по другому. Но раз риа пишут "вызвала гнев пользователей", значит гнев. Как я могу не верить такому уважаемому ресурсу.
6 января, 07:06
Никита Ермаков
080004
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