В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Певица Певица Валерия (Алла Перфилова) вызвала волну критики от пользователей инстаграма после публикации , где показала костюм, в который она была одета за час до концерта в Воронеже

"Одеяние — ни к селу, ни к городу; разве что для клоуна. Простите за прямолинейность", — написала @_tayloranna_7

Валерия решила также прямолинейно ответить на этот комментарий.

"Ваше "авторитетное" мнение мне очень ценно. Тоже простите за прямоту", — парировала певица.

"Какой нелепый наряд, Валерия", — высказалась @miracly_999 , на что артистка подчеркнула, что не предлагает ей носить то же, что и она.

"Валерия, вы мне очень нравитесь, но, прошу вас, поменяйте стилиста. Я не думаю, что такой костюм может вам понравиться. Он просто показывает, что у вас нет вкуса", — добавила @mezina3209 . Валерия выразила удивление, что указывающие ей на отсутствие стиля люди, вероятно, уверены в безупречности своего.