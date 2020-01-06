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https://ria.ru/20200106/1563138969.html
Трамп и Джонсон обсудили Иран и Ирак и подтвердили свой "тесный союз"
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РИА Новости

Трамп и Джонсон обсудили Иран и Ирак и подтвердили свой "тесный союз"

04:27 06.01.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп во время телефонного разговора
Дональд Трамп во время телефонного разговора
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп во время телефонного разговора. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили в воскресенье по телефону ситуацию вокруг Ирака и Ирана, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию в Ираке и Иране и подтвердили тесный союз между двумя странами", - говорится в сообщении.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
Ранее серию консультаций на этот счет с зарубежными лидерами и главами МИД провел госсекретарь Майк Помпео. О звонках главы государства до этого не сообщалось.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Вчера, 21:56
Джонсон заявил, что Сулеймани представлял угрозу интересам Британии
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиБорис ДжонсонДональд ТрампВеликобританияИракИранСШАВ мире
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