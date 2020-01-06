Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак поддержать коалицию против ИГ*

"Мы также подтверждаем нашу приверженность продолжению борьбы с ИГ*. Этому по-прежнему придается высокий приоритет. Сохранение коалиции в этом отношении имеет большое значение. Мы призываем иракские государственные органы продолжать оказывать необходимую поддержку коалиции", - говорится в распространённом кабмином ФРГ документе.

Лидеры добавили, что продолжат работать со всеми сторонами, "чтобы снизить напряженность в регионе и обеспечить безопасность".

Меркель, Макрон и Джонсон высказались в поддержку безопасности и суверенитета Ирака. "Новый кризис поставит под угрозу многолетние усилия по стабилизации Ирака", - отметили они.

В воскресенье парламент Ирака на фоне убийства американцами в Багдаде влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани и шиитского иракского командира Абу Махди аль-Мухандиса проголосовал за разрыв сотрудничества с международной коалицией по борьбе с ИГ и требование к правительству прекратить иностранное военное присутствие.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.