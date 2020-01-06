Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T02:22+0300
https://ria.ru/20200106/1563138347.html
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак поддержать коалицию против ИГ*
https://cdn24.img.ria.ru/images/156311/49/1563114963_0:152:3370:2048_1036x0_80_0_0_642a5655eec2752fe2b958b5a64177ef.jpg
РИА Новости

Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак поддержать коалицию против ИГ*

02:13 06.01.2020 (обновлено: 02:22 06.01.2020)
2075
© Фото : Spc. Anthony ZaneАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке
© Фото : Spc. Anthony Zane
Американские военные в Ираке. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после решения парламента Ирака о выводе иностранных войск призвали Багдад продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, говорится в совместном заявлении лидеров.

"Мы также подтверждаем нашу приверженность продолжению борьбы с ИГ*. Этому по-прежнему придается высокий приоритет. Сохранение коалиции в этом отношении имеет большое значение. Мы призываем иракские государственные органы продолжать оказывать необходимую поддержку коалиции", - говорится в распространённом кабмином ФРГ документе.

Лидеры добавили, что продолжат работать со всеми сторонами, "чтобы снизить напряженность в регионе и обеспечить безопасность".
Меркель, Макрон и Джонсон высказались в поддержку безопасности и суверенитета Ирака. "Новый кризис поставит под угрозу многолетние усилия по стабилизации Ирака", - отметили они.
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
01:33
Экс-замглавы ЦРУ предрек гибель американцев из-за убийства Сулеймани
В воскресенье парламент Ирака на фоне убийства американцами в Багдаде влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани и шиитского иракского командира Абу Махди аль-Мухандиса проголосовал за разрыв сотрудничества с международной коалицией по борьбе с ИГ и требование к правительству прекратить иностранное военное присутствие.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Вчера, 19:47
Иностранное военное присутствие в Ираке
52500527
Обсудить 6
Эммануэль МакронИсламское государствоБорис ДжонсонАнгела МеркельИракВ мире
Популярные комментарии
А теперь заскулил бедняжка, они, видети ли, хотят остаться типа дальше бороться с ИГИЛ (грабить дальше Восток).
6 января, 02:19
Сергей Мафтей
1000000
Рекомендуем
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Претендент на пост президента США прокомментировала убийство Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Меркель, Макрон и Джонсон заявили о негативной роли генерала Сулеймани
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Экс-замглавы ЦРУ предрек гибель американцев из-за убийства Сулеймани
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
Военнослужащие иранской армии во время учений
СМИ: иранские ракетные силы находятся в состоянии боевой готовности
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
В Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Лидеры ФРГ, Франции и Британии призвали Иран не нарушать СВПД
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
В Совфеде раскрыли детали военного присутствия США в Ираке
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Вид Еревана
В Армении задержали автора ложной новости по теме гибели Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
13:26Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
13:25Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
13:22Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
13:21Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
13:15Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
13:09На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
13:05В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
13:03Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
13:03Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
12:59Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
12:56Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
12:51Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
12:46В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью
12:45У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
12:41В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта
12:40WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
12:37Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
12:34В Тульской области начали проверку после гибели трех человек на пожаре
12:33Китай назвал выход США из СВПД главной причиной кризиса вокруг Ирана
Лента новостейМолния