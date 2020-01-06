Лидеры ФРГ, Франции и Британии призвали Иран не нарушать СВПД

Призыв лидеров ведущих европейских стран прозвучал на фоне эскалации напряженности, вызванной гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада. Иран заявил, что отомстит за убийство и откажется от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг". Также накануне иракский парламент на фоне убийства Сулеймани проголосовал за пакет решений, которые предусматривают, в частности, отзыв запроса на содействие международной коалиции в борьбе с ИГ* и требование к правительству прекратить всякое иностранное военное присутствие на иракской территории.

"Мы особенно призываем Иран воздерживаться от дальнейших насильственных действий и их поддержки. Мы также призываем Иран воздерживаться от соответствующих действий, которые не соответствуют ядерному соглашению", — говорится в совместном заявлении лидеров, распространенном кабмином ФРГ.

Также лидеры Германии, Франции и Британии заявили, что осуждали удары по коалиции по Ираке и были обеспокоены негативной ролью Сулеймани в регионе.

На этом фоне, по мнению лидеров трех стран, необходимы усилия по деэскалации.

"Мы призываем всех вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность и осознавать ответственность. Нынешняя спираль насилия в Ираке должна закончиться", — заявили они.

Ираку лидеры трех европейских стран адресовали призыв продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с ИГ*.

Меркель, Макрон и Джонсон добавили, что продолжат работать со всеми сторонами, "чтобы снизить напряженность в регионе и обеспечить безопасность".

Убийство Сулеймани

Обострение ситуации в регионе началось с американского удара по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.

После этого недовольные шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством Сулеймани, которого считали инспиратором этих акций.

Ситуация с ядерной сделкой

Иран, объявив в воскресенье об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, назвав это "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов сделки в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который ему необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки.

В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.