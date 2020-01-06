Лидеры ФРГ, Франции и Британии призвали Иран не нарушать СВПД

БЕРЛИН, 6 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от шагов, не соответствующих Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Призыв лидеров ведущих европейских стран прозвучал на фоне эскалации напряженности, вызванной гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада. Иран заявил, что отомстит за убийство и откажется от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг". Также накануне иракский парламент на фоне убийства Сулеймани проголосовал за пакет решений, которые предусматривают, в частности, отзыв запроса на содействие международной коалиции в борьбе с ИГ* и требование к правительству прекратить всякое иностранное военное присутствие на иракской территории.
"Мы особенно призываем Иран воздерживаться от дальнейших насильственных действий и их поддержки. Мы также призываем Иран воздерживаться от соответствующих действий, которые не соответствуют ядерному соглашению", — говорится в совместном заявлении лидеров, распространенном кабмином ФРГ.
Также лидеры Германии, Франции и Британии заявили, что осуждали удары по коалиции по Ираке и были обеспокоены негативной ролью Сулеймани в регионе.
На этом фоне, по мнению лидеров трех стран, необходимы усилия по деэскалации.
"Мы призываем всех вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность и осознавать ответственность. Нынешняя спираль насилия в Ираке должна закончиться", — заявили они.
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Ираку лидеры трех европейских стран адресовали призыв продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с ИГ*.
Меркель, Макрон и Джонсон добавили, что продолжат работать со всеми сторонами, "чтобы снизить напряженность в регионе и обеспечить безопасность".
Убийство Сулеймани
Обострение ситуации в регионе началось с американского удара по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных.
После этого недовольные шииты стали штурмовать американское посольство в Багдаде. США ответили убийством Сулеймани, которого считали инспиратором этих акций.
Ситуация с ядерной сделкой
Иран, объявив в воскресенье об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".
При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, назвав это "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов сделки в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который ему необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки.
В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
* Запрещенная в России террористическая организация