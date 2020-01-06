В Совфеде раскрыли детали военного присутствия США в Ираке

"Иракцы соглашались на присутствие американских военных на своей территории исключительно в интересах противодействия террористической угрозе. Через устранение Сулеймани американцы, очевидно, вышли за пределы этой договоренности, они уничтожили человека, который был последовательным противником ИГ*", – заявил сенатор.