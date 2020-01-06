В Совфеде раскрыли детали военного присутствия США в Ираке

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Иракский парламент продемонстрировал, как нация должна уважать свое национальное достоинство и защищать свой суверенитет. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с RT прокомментировал решение Ирака о прекращении соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и выводе иностранных войск из страны.
По его мнению, оно является "оперативной адекватной реакцией" на действия США, которые "радикальным образом нарушили суверенитет Ирака".
Косачев отметил, что американское военное присутствие в стране было предметом двусторонней договоренности и носило строго определенные рамки, которые были нарушены.
"Иракцы соглашались на присутствие американских военных на своей территории исключительно в интересах противодействия террористической угрозе. Через устранение Сулеймани американцы, очевидно, вышли за пределы этой договоренности, они уничтожили человека, который был последовательным противником ИГ*", – заявил сенатор.
Ранее с предложением разорвать соглашение с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывести иностранные войска из страны выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адиль Абдул Махди. Он заявил, что это поспособствует переформатированию отношений с США и другими государствами, а также укреплению дружественных отношений на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.
3 января, 16:13Убийство иранского генерала обнажает слабость США
Протесты в Ираке и убийство Сулеймани
Ситуация в Багдаде обострилась в конце декабря. Протестующие предприняли попытку штурмовать американское посольство. Это произошло после похорон погибших в результате удара американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".
США обвинили в организации протестов Иран. В ночь на 3 января американские военные провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице, в ходе которой погиб командующий элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани. Вашингтон заявил, что он причастен к организации нападения на дипмиссию.
Иракский МИД охарактеризовал операцию по ликвидации Сулеймани как нарушение суверенитета страны.
Иран обратился с официальной жалобой в Совбез ООН. Также в Тегеране пообещали нанести удар по американским военным объектам.
* Террористическая организация, запрещенная в России