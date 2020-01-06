Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T02:31+0300
https://ria.ru/20200106/1563137737.html
В Совфеде раскрыли детали военного присутствия США в Ираке
https://cdn24.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:78:2954:1740_1036x0_80_0_0_30c3f2078f3f663b08ef2543f4af92fa.jpg
РИА Новости

В Совфеде раскрыли детали военного присутствия США в Ираке

01:31 06.01.2020 (обновлено: 02:31 06.01.2020)
16793
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Иракский парламент продемонстрировал, как нация должна уважать свое национальное достоинство и защищать свой суверенитет. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с RT прокомментировал решение Ирака о прекращении соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и выводе иностранных войск из страны.
По его мнению, оно является "оперативной адекватной реакцией" на действия США, которые "радикальным образом нарушили суверенитет Ирака".
Косачев отметил, что американское военное присутствие в стране было предметом двусторонней договоренности и носило строго определенные рамки, которые были нарушены.

"Иракцы соглашались на присутствие американских военных на своей территории исключительно в интересах противодействия террористической угрозе. Через устранение Сулеймани американцы, очевидно, вышли за пределы этой договоренности, они уничтожили человека, который был последовательным противником ИГ*", – заявил сенатор.

Ранее с предложением разорвать соглашение с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывести иностранные войска из страны выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адиль Абдул Махди. Он заявил, что это поспособствует переформатированию отношений с США и другими государствами, а также укреплению дружественных отношений на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США

Протесты в Ираке и убийство Сулеймани

Ситуация в Багдаде обострилась в конце декабря. Протестующие предприняли попытку штурмовать американское посольство. Это произошло после похорон погибших в результате удара американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".
США обвинили в организации протестов Иран. В ночь на 3 января американские военные провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице, в ходе которой погиб командующий элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани. Вашингтон заявил, что он причастен к организации нападения на дипмиссию.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Вчера, 10:08
NYT сообщила о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Иракский МИД охарактеризовал операцию по ликвидации Сулеймани как нарушение суверенитета страны.
Иран обратился с официальной жалобой в Совбез ООН. Также в Тегеране пообещали нанести удар по американским военным объектам.
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
3 января, 16:21
"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани
* Террористическая организация, запрещенная в России
19741314
Обсудить 5
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиАдиль Абдул МахдиИсламское государствоСовет Федерации РФСовет Безопасности ООНКонстантин КосачевБагдад (город)ИракИранСШАВ мире
Рекомендуем
Минометный обстрел зеленой зоны в Багдаде
Опубликовано видео минометного обстрела "зеленой зоны" в Багдаде
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Экс-замглавы ЦРУ предрек гибель американцев из-за убийства Сулеймани
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
СМИ сообщили о минометном обстреле американского посольства в Багдаде
Военнослужащие иранской армии во время учений
СМИ: иранские ракетные силы находятся в состоянии боевой готовности
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Претендент на пост президента США прокомментировала убийство Сулеймани
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
412-я авиационная база несет боевое дежурство в Читинской области
Японский военный аналитик рассказал о советском "короле скорости"
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Певица Loboda
Лобода назвала Линдеманна "своим" и спела на немецком
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Ираку "серьезными санкциями"
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Лидеры ФРГ, Франции и Британии призвали Иран не нарушать СВПД
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
В Иране готовят ответный удар по военным объектам США
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Китай призвал Совбез ООН обсудить убийство генерала Сулеймани
13:26Трамп довел американскую политику до логического конца, заявили в СФ
13:25Патриарх Кирилл призвал верующих преодолевать расколы
13:22Путин и Меркель обсудят урегулирование внутриукраинского конфликта
13:21Зоран Миланович победил на выборах президента Хорватии
13:15Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
13:09На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
13:05В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев
13:03Россия за сутки зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии
13:03Путин и Меркель обсудят в Москве 11 января ситуацию на Ближнем Востоке
12:59Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции
12:56Медведев освободил Потехину от должности замминистра просвещения
12:51Поклонская предложила установить на границе России и Украины часовню
12:46В консульстве Таджикистана рассказали о пострадавших в ДТП под Тюменью
12:45У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
12:41В ГД назвали заявления Трампа о войсках США в Ираке словами оккупанта
12:40WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
12:37Маас прокомментировал угрозы Трампа ввести санкции против Ирака
12:34В Тульской области начали проверку после гибели трех человек на пожаре
12:33Китай назвал выход США из СВПД главной причиной кризиса вокруг Ирана
Лента новостейМолния