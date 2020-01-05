Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-05T19:26+0300
https://ria.ru/20200105/1563130890.html
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
https://cdn22.img.ria.ru/images/156313/13/1563131393_0:0:3229:1816_1036x0_80_0_0_7f436703249406485a85e7dbcfa41cb1.jpg
РИА Новости

Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

17:41 05.01.2020 (обновлено: 19:26 05.01.2020)
155883
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle TalbotАмериканский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle Talbot
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Ранее с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адиль Абдул Махди. По его словам, это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, а также поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
Перед этим коалиция США приостановила обучение военных в Ираке. Вместе с тем в командовании подчеркнули, что остаются партнерами для борьбы с ИГ*.

Протесты в Ираке и убийство Сулеймани

Обстановка в Багдаде обострилась 31 декабря, когда протестующие попытались штурмовать посольство США. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Военные применили слезоточивый газ, первого января нападения прекратились.
Президент Ирака Бархам Салех осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" самого Ирака.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
10:08
NYT сообщила о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
МИД Ирака назвал операцию против генерала Сулеймани нарушением суверенитета страны и заявил, что использование территории республики для нападения на третьи страны недопустимым.
*Запрещенная в России террористическая организация
11512842146501545
Обсудить 155
Касем СулейманиИранСШАИракВ мире
Популярные комментарии
Это не тот парламент. Тут нужен Сенат США, не меньше. Парламент Сирии сколько уж раз обращался с протестами, толку ноль. Ну, будут американцы теперь и в Ираке незаконно, их это хоть когда волновало?
5 января, 17:48
Von Stirliz
16415421623
Все правильно сделали, из Сирии и Афганистана их надо тоже вывести.
5 января, 17:43
Артем Попов
4910002
Рекомендуем
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Сотрудники в офисе
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Сотрудник полиции Кении неподалеку от военной базы США в округе Ламу, на которую было совершено нападение боевиков радикальной исламистской группировки Аш-Шабаб
Опубликованы кадры нападения на американскую базу в Кении
Член группировки Аш-Шабаб
В Кении боевики напали на военно-морскую базу США
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Последствия авиаудара по военному училищу в Триполи, Ливия
В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Командующий иранской армией усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Месть за "Северный поток — 2": санкции ЕС против США — вопрос времени
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Измерение артериального давления
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:15Армия Хафтара отрицает причастность к удару по училищу в Триполи
20:03Слуцкий назвал решение Ирака вывести иностранные войска закономерным
19:57Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
19:54В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке
19:45В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
19:41Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
19:40Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
19:32Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
19:21В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
18:59Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
18:56В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
18:47В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
18:26В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
18:20В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
18:03Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
17:58США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео
17:58МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
17:41Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
17:35В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
17:32Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны
Лента новостейМолния