Опубликовано видео минометного обстрела "зеленой зоны" в Багдаде

Ранее сообщалось, что удары были нацелены на американское посольство. Неподалеку от комплекса дипмиссии упало несколько ракет типа "Катюша". Одна из них разорвалась в непосредственной близости от здания посольства, другая — рядом с КПП на въезде в "зеленую зону".
По данным иранских источников, в результате обстрела пострадала как минимум одна семья, могут быть жертвы.
Накануне в "зеленой зоне", где расположены правительственные здания, также прогремели взрывы.
3 января, 16:13Убийство иранского генерала обнажает слабость США
Обстановка в Багдаде
Ситуация в иракской столице обострилась в конце декабря. Протестующие предприняли попытку штурмовать американское посольство. Это произошло после похорон погибших в результате удара американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах".
США обвинили в организации протестов Иран. В ночь на 3 января американские военные провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице, в ходе которой погиб командующий элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани. Вашингтон заявил, что тот причастен к организации нападения на дипмиссию.
Иракский МИД охарактеризовал операцию по ликвидации Сулеймани как нарушение суверенитета страны. Местный парламент проголосовал за прекращение договора с западной коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны.
Иран обратился с официальной жалобой в Совбез ООН. Также в Тегеране пообещали ответить США на произошедшее.
* Террористическая организация, запрещенная в России.