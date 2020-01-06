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2020-01-06T08:50+0300
https://ria.ru/20200106/1563137580.html
Опубликовано видео минометного обстрела "зеленой зоны" в Багдаде
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РИА Новости

Опубликовано видео минометного обстрела "зеленой зоны" в Багдаде

00:43 06.01.2020 (обновлено: 08:50 06.01.2020)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео минометного обстрела "зеленой зоны" в центре Багдада.
Ранее сообщалось, что удары были нацелены на американское посольство. Неподалеку от комплекса дипмиссии упало несколько ракет типа "Катюша". Одна из них разорвалась в непосредственной близости от здания посольства, другая — рядом с КПП на въезде в "зеленую зону".
По данным иранских источников, в результате обстрела пострадала как минимум одна семья, могут быть жертвы.
Накануне в "зеленой зоне", где расположены правительственные здания, также прогремели взрывы.
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