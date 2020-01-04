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Около посольства США в Багдаде прогремели взрывы
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РИА Новости

Около посольства США в Багдаде прогремели взрывы

21:40 04.01.2020 (обновлено: 22:33 04.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В центре так называемой "зеленой зоны" Багдада, где находятся диппредставительства других стран, прогремел взрыв, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Ирака.
По данным СМИ, ракета могла упасть вблизи американского посольства.
Также, по данным арабского телеканала "Аль-Арабия", используемая американцами военно-воздушная база Балад на севере иракской столицы подверглась обстрелу. На территории объекта взорвались две ракеты типа "Катюша".
Иракские силы безопасности сообщили, что обошлось без жертв. По их информации, еще один взрыв произошел в жилом районе.
"Несколько ракет взорвались в субботу в центре Багдада, в жилом районе аль-Джадрия и в месте расположения военной базы "Балад" на севере столицы", — говорится в документе.
СМИ сообщают о пятерых пострадавших при обстреле аль-Джадрии.
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Гибель иранского генерала Сулеймани в Багдаде

В четверг, 3 января, США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погибли десять человек. В их числе — иранский генерал Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще четыре офицера Корпуса стражей исламской революции.
Операцию санкционировал Дональд Трамп, который назвал генерала "террористом" и обвинил его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани пообещали отомстить США, а министр обороны Амир Хатами заявил о намерении дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника. Совбез страны назвал убийство Сулеймани "крупнейшей ошибкой" Вашингтона. А постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал атаку на генерала терактом и сравнил ее с развязыванием войны.
Российский МИД назвал убийство иранского военачальника "авантюрным шагом", который приведет к эскалации напряженности во всем регионе. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что мир столкнулся с проявлением новой реальности, в которой стала возможной расправа над официальным лицом суверенного государства без какой-либо правовой основы. Убийство Сулеймани также осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиБагдад (город)ИракВ мире
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