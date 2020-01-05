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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-05T23:04+0300
https://ria.ru/20200105/1563136510.html
Эрдоган намерен обсудить с Путиным меры по перемирию в Идлибе
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РИА Новости

Эрдоган намерен обсудить с Путиным меры по перемирию в Идлибе

23:04 05.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным во время его визита в Стамбул 8 января меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе.
"Мы договорились c Путиным, что мы не допустим убийства мирных жителей в Идлибе ... Мы отправили свою делегацию в Москву, и в результате той поездки нам нужно сделать шаги. Давайте примем план и обеспечим перемирие. Мы с Путиным этом обсудим", - сказал Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk.
Он добавил, что намерен также обсудить с Путиным выполнение российско-турецкого меморандума по востоку от Евфрата в Сирии и ситуацию в Ливии.
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Россия и Турция 22 октября прошлого года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинСергей ШойгуСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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