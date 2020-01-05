Зеленский отметил заинтересованность Украины в инвестициях из Омана

КИЕВ, 5 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой отметил заинтересованность Украины в прямых инвестициях из Омана, сообщила в воскресенье пресс-служба главы украинского государства.
Ранее в воскресенье пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленский с семьей за свои средства улетел в Оман, там у него запланирован ряд встреч.
"Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
По данным пресс-службы, стороны также обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества. Они отметили рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув 80 миллионов долларов, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов.
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