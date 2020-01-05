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Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
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РИА Новости

Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС

19:57 05.01.2020 (обновлено: 19:59 05.01.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз в нынешнем ее состоянии невозможно.
"Я считаю, что нет (шансов вступить в ЕС и НАТО - ред.). Говорю абсолютно откровенно. Вопрос перспективы должен быть решен. Это реально наше будущее. Эта история среднесрочная и связана с перезагрузкой Украины… Давайте изменим Украину. Такая Украина, как сейчас, я абсолютно серьезно говорю, шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет, поскольку она, как там считают, внутренне нестабильная с точки зрения слабости украинской политической нации, слабости нашей идентичности, слабости нашей системы, потому что она олигархическая", - сказал Климкин в интервью сайту "Сегодня", опубликованном в воскресенье.
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По его словам, есть также риск, что НАТО и ЕС сами закроются для новых членов. "Такие дискуссии ведутся. Однако, думаю, НАТО никогда не закроется, поскольку для Альянса, я считаю, наиболее эффективного безопасностного сообщества на сегодня, очень важно расширить свое влияние на все страны, которые разделяют их ценности. Думаю, для мировой безопасности на будущее - это главный вызов. С ЕС вопрос сложнее. Сейчас он должен переварить Brexit, внутренние реформы. Мы же должны сказать, что круче, делаем больше, чем вы там нам прописали в своих длинных списках. Мы более динамичны. Шанс на это у нас есть. Но времени не так много", - сказал Климкин.
Он также отметил, что украинцев "все любят", но о стране говорят, что она "коррумпированная, олигархическая, сложная, неэффективная".
По мнению Климкина, если Украина прекратит развиваться, то со стороны России будут предприниматься попытки ее разделить.
Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению занимавшего пост президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинПетр ПорошенкоНАТОЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
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