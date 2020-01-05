Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС

"Я считаю, что нет (шансов вступить в ЕС и НАТО - ред.). Говорю абсолютно откровенно. Вопрос перспективы должен быть решен. Это реально наше будущее. Эта история среднесрочная и связана с перезагрузкой Украины… Давайте изменим Украину. Такая Украина, как сейчас, я абсолютно серьезно говорю, шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет, поскольку она, как там считают, внутренне нестабильная с точки зрения слабости украинской политической нации, слабости нашей идентичности, слабости нашей системы, потому что она олигархическая", - сказал Климкин в интервью сайту "Сегодня", опубликованном в воскресенье.

По его словам, есть также риск, что НАТО и ЕС сами закроются для новых членов. "Такие дискуссии ведутся. Однако, думаю, НАТО никогда не закроется, поскольку для Альянса, я считаю, наиболее эффективного безопасностного сообщества на сегодня, очень важно расширить свое влияние на все страны, которые разделяют их ценности. Думаю, для мировой безопасности на будущее - это главный вызов. С ЕС вопрос сложнее. Сейчас он должен переварить Brexit, внутренние реформы. Мы же должны сказать, что круче, делаем больше, чем вы там нам прописали в своих длинных списках. Мы более динамичны. Шанс на это у нас есть. Но времени не так много", - сказал Климкин.