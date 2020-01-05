В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре

Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020

© Фото : СУСК РФ по Пензенской области Последствия пожара в доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района, Пензенской области. 5 января 2020

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек при пожаре в частном доме в Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек при пожаре в частном доме в Пензенской области , сообщается на сайте СК по региону

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье в частном деревянном доме по улице Ивановка в селе Соболевка Каменского района пожарные после тушения огня обнаружили тела двух мужчин 1948 и 1963 годов рождения и женщины 1940 года рождения. Дом сгорел полностью.

"Для детального установления следственным путем обстоятельств гибели трех лиц при пожаре... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, причиной пожара могло стать как неосторожное обращение с огнем при курении, так и эксплуатация электроприборов. Для установления точной причины назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.