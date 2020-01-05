Медики исключили вероятность атипичной пневмонии в Ухани

"В настоящее время уже исключено, что возбудителем болезни стал птичий грипп, аденовирус, атипичная пневмония (SARS) и ближневосточный респираторный синдром", - говорится в сообщении комитета. Работа по выявлению возбудителя и первоисточника заболевания по-прежнему продолжается.