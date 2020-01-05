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Медики исключили вероятность атипичной пневмонии в Ухани
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РИА Новости

Медики исключили вероятность атипичной пневмонии в Ухани

17:25 05.01.2020
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© AFP 2019 / STRПанорама города Ухань в Китае
Панорама города Ухань в Китае
© AFP 2019 / STR
Панорама города Ухань в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань, где произошла вспышка пневмонии неизвестного происхождения, сообщил, что уже исключена вероятность атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).
В конце декабря власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани в провинции Хубэй. По состоянию на 5 января в городе выявлено 59 случаев заболевания вирусной пневмонией, семь человек находятся в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков находятся еще 163 человека, которые имели тесный контакт с больными. Эпидемиологическое расследование показало, что некоторые пациенты работали на местном рынке морепродуктов. На данный момент явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, не выявлено, летальных случаев зафиксировано не было.
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"В настоящее время уже исключено, что возбудителем болезни стал птичий грипп, аденовирус, атипичная пневмония (SARS) и ближневосточный респираторный синдром", - говорится в сообщении комитета. Работа по выявлению возбудителя и первоисточника заболевания по-прежнему продолжается.
Ранее департамент здравоохранения Гонконга ввел усиленный режим санитарного контроля в связи со вспышкой в Ухани, в районе выявлено восемь случаев заболевания пневмонией жителями, которые ранее посещали Ухань.
Кроме того, минздрав Сингапура сообщил, что трехлетняя девочка из Китая попала в больницу в Сингапуре после заражения неизвестной пневмонией.
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КитайУханьВ мире
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