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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59 человек
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РИА Новости

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59 человек

15:59 05.01.2020 (обновлено: 17:20 05.01.2020)
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© AP Photo / Andy WongЖители Китая в медицинских масках
Жители Китая в медицинских масках
© AP Photo / Andy Wong
Жители Китая в медицинских масках. Архивное фото
ПЕКИН, 5 янв - РИА Новости. Число заболевших пневмонией неизвестного происхождения в китайском городе Ухань возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении местного комитета по делам здравоохранения.
В конце декабря декабря власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани в провинции Хубэй. По состоянию на 3 января в городе было выявлено 44 случая заболевания вирусной пневмонией, 11 человек находились в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков находился еще 121 человек, который имел тесный контакт с больными. Эпидемиологическое расследование показало, что некоторые пациенты работали на местном рынке морепродуктов. На данный момент явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, не выявлено.
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"По состоянию на 8.00 (4.00 мск) 5 января 2020 года, в Ухани выявлено 59 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения, их них семь человек находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных пациентов в целом стабильное", - говорится в распространённом заявлении.
В настоящее время все пациенты проходят изолированное лечение, случаев с летальным исходом выявлено не было.
Первый случай болезни был зарегистрирован 12 декабря, последний - 29 декабря. На данный еще 163 человека, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.
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