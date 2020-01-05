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В Сингапуре девочка из КНР попала в больницу с неизвестной пневмонией
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РИА Новости

В Сингапуре девочка из КНР попала в больницу с неизвестной пневмонией

10:46 05.01.2020 (обновлено: 17:19 05.01.2020)
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© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Трехлетняя девочка из Китая попала в больницу в Сингапуре после заражения неизвестной пневмонией, сообщил местный минздрав.
Ранее 31 декабря китайские власти сообщили о вспышке в Ухани в провинции Хубэй пневмонии неизвестного происхождения. По состоянию на 3 января, в городе было выявлено 44 случая заболевания вирусной пневмонией, 11 человек находились в тяжелом состоянии. Кроме того, медики взяли под наблюдение ещё 121 человека, который имел тесный контакт с больными. Эпидемиологическое расследование показало, что некоторые пациенты работали на местном рынке морепродуктов. По состоянию на данный момент, явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, не выявлено.
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"В 14.00 4 января 2020 года министерство здравоохранения получило информацию о предполагаемом случае заболевания пневмонией у трехлетней китаянки с историей поездок в Ухань… Заболевшая была помещена в больничную палату для дальнейшего осмотра и лечения, в качестве меры предосторожности ее изолировали", - говорится в сообщении сингапурского минздрава, размещенном в Facebook.
Состояние девочки стабильное. Предварительные результаты анализов показали, что китаянка могла подхватить респираторно-синцитиальный вирус, который является "распространенной причиной детской пневмонии". Специалисты проводят дальнейшие анализы, чтобы подтвердить данное предположение.
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Медики также указали, что девочка не посещала оптовый рынок морепродуктов Хуанань в Ухани, который связан с пневмонией неизвестного происхождения.
Газета Straits Times пишет, что такой случай в Сингапуре был зафиксирован впервые.
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Сингапур (страна)КитайУханьВ мире
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