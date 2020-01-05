В Сингапуре девочка из КНР попала в больницу с неизвестной пневмонией

В Гонконге женщина заболела после поездки в район вспышки пневмонии

В Гонконге женщина заболела после поездки в район вспышки пневмонии

Состояние девочки стабильное. Предварительные результаты анализов показали, что китаянка могла подхватить респираторно-синцитиальный вирус, который является "распространенной причиной детской пневмонии". Специалисты проводят дальнейшие анализы, чтобы подтвердить данное предположение.

Россиян предупредили о неизвестном вирусе пневмонии в Китае

Россиян предупредили о неизвестном вирусе пневмонии в Китае

Медики также указали, что девочка не посещала оптовый рынок морепродуктов Хуанань в Ухани, который связан с пневмонией неизвестного происхождения.