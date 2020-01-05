Виктор Бут поздравил россиян с Новым годом и наступающим Рождеством

БАНГКОК, 5 янв – РИА Новости. Российский бизнесмен Российский бизнесмен Виктор Бут , отбывающий в американской тюрьме 25-летний срок заключения, поздравил соотечественников с Новым годом и наступающим Рождеством.

Свои поздравления Бут передал через корреспондента РИА Новости во время телефонного разговора.

"Хочу поздравить всех россиян с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым и пожелать всем нам в 2020 году мира, здоровья и счастья", - сказал Бут.

На вопрос корреспондента агентства о его самочувствии россиянин ответил, что чувствует себя нормально.

"Я уже в порядке. Поначалу, после отъезда жены и дочери, было немного тяжело снова войти в обычный режим, когда ты один и ничего и никого не ждешь. Сейчас все вошло в обычную колею", - сказал он.

Жена Бута Алла и дочь Лиза, навещавшие россиянина в американской тюрьме в сентябре-ноябре, в начале декабря вернулись в Россию . Для поездки к мужу и отцу американские власти выдали им после года ожидания одноразовые двухмесячные визы вместо многоразовых трехлетних, которые обычно получают граждане РФ.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".