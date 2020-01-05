Виктор Бут поздравил россиян с Новым годом и наступающим Рождеством

БАНГКОК, 5 янв – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий в американской тюрьме 25-летний срок заключения, поздравил соотечественников с Новым годом и наступающим Рождеством.
Свои поздравления Бут передал через корреспондента РИА Новости во время телефонного разговора.
"Хочу поздравить всех россиян с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым и пожелать всем нам в 2020 году мира, здоровья и счастья", - сказал Бут.
На вопрос корреспондента агентства о его самочувствии россиянин ответил, что чувствует себя нормально.
"Я уже в порядке. Поначалу, после отъезда жены и дочери, было немного тяжело снова войти в обычный режим, когда ты один и ничего и никого не ждешь. Сейчас все вошло в обычную колею", - сказал он.
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Жена Бута Алла и дочь Лиза, навещавшие россиянина в американской тюрьме в сентябре-ноябре, в начале декабря вернулись в Россию. Для поездки к мужу и отцу американские власти выдали им после года ожидания одноразовые двухмесячные визы вместо многоразовых трехлетних, которые обычно получают граждане РФ.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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