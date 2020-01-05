В Совфеде прокомментировали идею скорректировать брачный возраст

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не ожидает дополнительного снижения возраста вступления брак, однако считает, что может быть увеличено количество оснований, позволяющих несовершеннолетним гражданам создавать семью.
Ранее на сайте правительства в плане работы кабмина было указано, что в текущем году планируется внести поправки в семейный кодекс в части корректировки возраста, позволяющие гражданам до 18 лет вступать в брак. Сейчас молодые люди могут вступить в брак с 16 лет при наличии особых обстоятельств.
"Я думаю, вряд ли будут идти по пути снижения возраста вступления в брак. Возможно, будет большее количество обстоятельств, позволяющее несовершеннолетним гражданам создавать семью", - сказал Рязанский РИА Новости в воскресенье.
По его мнению, кроме беременности, видимо, будут учитываться какие-то дополнительные обстоятельства, скорее всего, из судебной практики. Он также не исключил, что поправки в семейный кодекс могут вноситься "с учетом сложившихся традиций народов Северного Кавказа". "Может быть, будут передаваться какие-то дополнительные полномочия местным органам власти в этой сфере", - добавил Рязанский.
Он также предложил дождаться полного текста изменений в семейный кодекс, который будет готовить, скорее всего, Минюст.