В Совфеде прокомментировали идею скорректировать брачный возраст

"Я думаю, вряд ли будут идти по пути снижения возраста вступления в брак. Возможно, будет большее количество обстоятельств, позволяющее несовершеннолетним гражданам создавать семью", - сказал Рязанский РИА Новости в воскресенье.

По его мнению, кроме беременности, видимо, будут учитываться какие-то дополнительные обстоятельства, скорее всего, из судебной практики. Он также не исключил, что поправки в семейный кодекс могут вноситься "с учетом сложившихся традиций народов Северного Кавказа". "Может быть, будут передаваться какие-то дополнительные полномочия местным органам власти в этой сфере", - добавил Рязанский.