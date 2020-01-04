В России планируют скорректировать брачный возраст

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министерство юстиции планирует скорректировать возраст вступления в брак, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год.

Ведомство намерено внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах гражданского состояния". В частности, планируется скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак.

В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.

По мнению экспертов "Российской газеты" , скорее всего, речь идет о снижении возрастной границы. На федеральном уровне не установлен список причин, позволяющих несовершеннолетним вступить в брак. В законе сказано, что порядок и условия, при наличии которых можно создать семью до достижения 16 лет, могут определяться субъектами Российской Федерации. Многие регионы воспользовались этим правом и издали законы, позволяющие при наличии веских причин вступать в брак с 14 лет.

На практике разрешения на ранний брак выдаются, если невеста ждет ребенка. В ряде регионов позволили создавать семью эмансипированным подросткам, имеющим постоянную работу. Но единого подхода к установлению обстоятельств, при которых возможно снижение брачного возраста, в семейном законодательстве нет.