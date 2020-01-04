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В России планируют скорректировать брачный возраст
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РИА Новости

В России планируют скорректировать брачный возраст

16:50 04.01.2020 (обновлено: 20:17 04.01.2020)
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© Fotolia / TaniaLerroСвадебные кольца
Свадебные кольца
© Fotolia / TaniaLerro
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министерство юстиции планирует скорректировать возраст вступления в брак, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
Ведомство намерено внести изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах гражданского состояния". В частности, планируется скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак.
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В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.
По мнению экспертов "Российской газеты", скорее всего, речь идет о снижении возрастной границы. На федеральном уровне не установлен список причин, позволяющих несовершеннолетним вступить в брак. В законе сказано, что порядок и условия, при наличии которых можно создать семью до достижения 16 лет, могут определяться субъектами Российской Федерации. Многие регионы воспользовались этим правом и издали законы, позволяющие при наличии веских причин вступать в брак с 14 лет.
На практике разрешения на ранний брак выдаются, если невеста ждет ребенка. В ряде регионов позволили создавать семью эмансипированным подросткам, имеющим постоянную работу. Но единого подхода к установлению обстоятельств, при которых возможно снижение брачного возраста, в семейном законодательстве нет.
Поэтому Минюст хочет более детально проработать и регламентировать данный вопрос.
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Министерство юстиции РФПравительство РФОбщество
Популярные комментарии
Кто мне ответит на вопрос? Может ли ребенок в 14 - 15 лет нести ответственность за себя и свою жизнь? Думаю, ответ будет однозначный.
4 января, 17:09
salivina
463312025
Господа ! Акселерация закончилась . Начилась дебилизация. Детки могут считаться взрослыми не раньше 21 года.
4 января, 16:53
ffrolgohom
445702138
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