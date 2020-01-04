Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T02:38+0300
https://ria.ru/20200104/1563103093.html
Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156159/58/1561595867_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_85de81514867c9fb3fac2fc4c1324396.jpg
РИА Новости

Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

02:38 04.01.2020
11226
© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в фотобанкМеталлургическое производство
Металлургическое производство
© РИА Новости / Александр Коркка
Перейти в фотобанк
Металлургическое производство. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Украинская металлургическая отрасль в декабре 2019 года показала худший за всю историю наблюдений результат. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский экономист Владимир Компаниец.
Так количество произведенной стали в прошлом месяце по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилось на 19,6 %, чугуна — на 12,97%, а металлопроката — на 20,52%.
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
12 декабря 2019, 08:00
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал "просадку промышленности" главной причиной снижения бюджетных доходов. По данным Госстата, в ноябре прошлого года серьезно замедлились почти все отрасли: перерабатывающая — на пять процентов, добывающая — на восемь, поставки электроэнергии и газа упали более чем на 12%.
Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
61422303
Обсудить 2
Тимофей МиловановАлексей ГончарукСитуация на УкраинеУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Киев
Львовский журналист сравнил Киев с Москвой
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Кареты скорой помощи в Ираке
В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
СМИ: PDVSA передала зарубежным партнерам контроль над месторождениями
Самолет Superjet авиакомпании ИрАэро
Производитель Superjet подал иск к "ИрАэро" почти на миллиард рублей
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Автомобиль скорой помощи
Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
Президент Украины Владимир Зеленский
Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров
Шнуров сравнил Зеленского с Путиным
Остров Пасхи
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
Продажа лотерейных билетов
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Офис Microsoft
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22Самолет Airbus A320 аварийно сел в Перми, сообщили СМИ
08:06Крымские ученые исследуют подводные находки в сирийском Тартусе
07:49На Ямале почти восемь часов тушили горевшую свалку мусора
07:31Дозаправку самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе сняли на видео
07:30Fitch: EastMed сделает газовый рынок юга ЕС конкурентнее
07:14Амстердам ввел новый налог для туристов
06:56Экс-посол США раскритиковал Вашингтон за убийство Сулеймани
06:48В Новосибирске пьяные дебоширы напали на полицейских
06:46Фаната Guns N’ Roses обвинили в незаконном размещении треков в Сети
06:23Американский журнал рассказал о российских боевых самолетах будущего
06:10Экс-президента Эквадора будут судить за взятки
06:04Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году
06:02Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
05:53Водонаева поспорила с фитнес-тренером, как добиться идеальной фигуры
05:48Помпео: Сулеймани планировал нападения на иракцев, ливанцев и сирийцев
05:06Сирийские военные заняли деревню Эт-Тах неподалеку от Идлиба
04:34В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках
04:15Постпред Ирана в ООН приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
04:06Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
04:04Кудрявцева рассказала о самочувствии после срочной операции на груди
Лента новостейМолния