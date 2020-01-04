Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Украинская металлургическая отрасль в декабре 2019 года показала худший за всю историю наблюдений результат. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский экономист Владимир Компаниец.
Так количество произведенной стали в прошлом месяце по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилось на 19,6 %, чугуна — на 12,97%, а металлопроката — на 20,52%.
12 декабря 2019, 08:00Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал "просадку промышленности" главной причиной снижения бюджетных доходов. По данным Госстата, в ноябре прошлого года серьезно замедлились почти все отрасли: перерабатывающая — на пять процентов, добывающая — на восемь, поставки электроэнергии и газа упали более чем на 12%.
Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.