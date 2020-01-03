Gazeta Wyborcza: Дуда не поедет на форум памяти холокоста из-за Путина

Как говорится в статье, Дуда не приедет в Иерусалим, где 22 и 23 января пройдут мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Польский лидер принял решение отклонить приглашение в том числе из-за того, что мероприятие организовано при участии израильского министра иностранных дел Исраэля Каца. В прошлом году глава ведомства заявил, что поляки "впитали антисемитизм с молоком матери".

Кроме того, Варшава рассматривает торжества в Израиле как альтернативу мероприятиям в Польше в Международный день памяти жертв холокоста.

Мелко и глупо

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал решение Дуды "мелким и глупым".

"Это, судя по всему, продолжение все той же позорной истории с заявлением польского посла в фашистской Германии. Польше давно пора извиниться и таким образом закрыть тему. Как говорится, что было, то было", — написал Клинцевич в фейсбуке

Как отметил сенатор, вместо извинений Варшава "закусила удила" и не понимает, что "сама себя мажет черной краской".

"Что ж, вольному воля", — заключил он.

Варшава — в другом окопе

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова , отказ Дуды приехать на форум свидетельствует о том, что польские власти не хотят признавать преступления нацизма против человечества и евреев. Таким образом, Варшава "встает в один ряд с нацистами" и людьми, причастными к уничтожению еврейского населения, считает сенатор.

В комментарии РИА Новости Морозов заметил, что Путин приедет на Всемирный форму как представитель государства, спасшего еврейский народ от истребления. При этом "демарш" Варшавы означает, что в этой ситуации она заняла позицию "в другом окопе", сказал собеседник агентства.

Морозов назвал решение польской стороны недальновидным.

Слова Путина о после Польше

Выступая на расширенной коллегии Минобороны, Владимир Путин заявил, что глава польской дипмиссии в нацистской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемистской свиньей". Ссылаясь на архивные документы, президент рассказал, что дипломат обещал "поставить великолепный памятник" Гитлеру, если тот вышлет евреев в Африку "на вымирание, на уничтожение". В связи с этим российского посла Сергея Андреева вызвали в польский МИД, где у него был "жесткий" разговор с дипломатами.

В Москве возмутились попыткой Варшавы "защитить отъявленного антисемиста". По мнению сенатора Алексея Пушкова, в Польше не хотят признавать эту часть истории и пытаются сделать образ страны "невинным и безгрешным". В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что позиция российской стороны основана фактах, которые "невозможно скрыть".