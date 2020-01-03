Gazeta Wyborcza: Дуда не поедет на форум памяти холокоста из-за Путина

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Польский лидер Анджей Дуда отказался от участия во Всемирном форуме памяти холокоста, так как на мероприятии будет присутствовать президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Как говорится в статье, Дуда не приедет в Иерусалим, где 22 и 23 января пройдут мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
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Польский лидер принял решение отклонить приглашение в том числе из-за того, что мероприятие организовано при участии израильского министра иностранных дел Исраэля Каца. В прошлом году глава ведомства заявил, что поляки "впитали антисемитизм с молоком матери".
Кроме того, Варшава рассматривает торжества в Израиле как альтернативу мероприятиям в Польше в Международный день памяти жертв холокоста.
Мелко и глупо
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал решение Дуды "мелким и глупым".
"Это, судя по всему, продолжение все той же позорной истории с заявлением польского посла в фашистской Германии. Польше давно пора извиниться и таким образом закрыть тему. Как говорится, что было, то было", — написал Клинцевич в фейсбуке.
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Как отметил сенатор, вместо извинений Варшава "закусила удила" и не понимает, что "сама себя мажет черной краской".
"Что ж, вольному воля", — заключил он.
Варшава — в другом окопе
По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, отказ Дуды приехать на форум свидетельствует о том, что польские власти не хотят признавать преступления нацизма против человечества и евреев. Таким образом, Варшава "встает в один ряд с нацистами" и людьми, причастными к уничтожению еврейского населения, считает сенатор.
В комментарии РИА Новости Морозов заметил, что Путин приедет на Всемирный форму как представитель государства, спасшего еврейский народ от истребления. При этом "демарш" Варшавы означает, что в этой ситуации она заняла позицию "в другом окопе", сказал собеседник агентства.
Морозов назвал решение польской стороны недальновидным.
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Слова Путина о после Польше
Выступая на расширенной коллегии Минобороны, Владимир Путин заявил, что глава польской дипмиссии в нацистской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемистской свиньей". Ссылаясь на архивные документы, президент рассказал, что дипломат обещал "поставить великолепный памятник" Гитлеру, если тот вышлет евреев в Африку "на вымирание, на уничтожение". В связи с этим российского посла Сергея Андреева вызвали в польский МИД, где у него был "жесткий" разговор с дипломатами.
В Москве возмутились попыткой Варшавы "защитить отъявленного антисемиста". По мнению сенатора Алексея Пушкова, в Польше не хотят признавать эту часть истории и пытаются сделать образ страны "невинным и безгрешным". В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что позиция российской стороны основана фактах, которые "невозможно скрыть".
Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Польша пытается переиграть эту ситуацию в свою пользу и переписать историю.
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