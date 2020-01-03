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Межгосударственные отношения США и Ирана
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РИА Новости

Межгосударственные отношения США и Ирана

12:26 03.01.2020
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США провели операцию в Ираке против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, нанеся удары по нескольким машинам, стало известно в пятницу. Сулеймани, которого в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде, погиб. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель генерала, назвав его убийство "актом международного терроризма".
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях США и Ирана.
Отношения США и Ирана носят непростой характер: на протяжении сорока лет между этими странами отсутствуют дипломатические отношения, которые были установлены в 1883 году и разорваны в 1980 году.
27 сентября 2013 года между президентами Бараком Обамой и Хасаном Роухани впервые за 30 с лишним лет состоялся телефонный разговор. В настоящее время правительство США не имеет с Ираном дипломатических или консульских отношений.
В годы Второй мировой войны произошло усиление американского проникновения в Иран, которое было связано с тем, что страна стала одним из коридоров поставок по ленд-лизу в СССР. В Иране был выстроен ряд американских объектов, размещены военнослужащие США.
В декабре 1945 года были заключены два американо-иранских соглашения: о продаже Тегерану по низкой цене объектов федеральной собственности США в Иране и об урегулировании иранского долга по ленд-лизу (деньги, взятые правительством Ирана на развитие дорожной системы). Задолженность была определена к погашению на сумму в 8,5 миллиона долларов. Участие США в разрешении данной ситуации привело к укреплению позиций Вашингтона в Иране. В условиях начавшейся холодной войны США предоставили в апреле 1947 года Ирану кредит в размере 25 миллионов долларов на закупку американского военного снаряжения, а также продлили срок пребывания своих военных советников в шахских войсках и жандармерии до 1949 года.
В 1953 году произошел государственный переворот при участии спецслужб США и Великобритании, направленный против демократически избранного премьер-министра. В 1978 году в Иране произошла Исламская революция, в результате которой шах был вынужден покинуть страну, а к власти пришли радикальные клерикалы. Дипломатические отношения с Ираном были разорваны США в 1980 году после захвата сотрудников посольства США в Тегеране.
В отношении Ирана со стороны США и международного сообщества был применен обширный список санкций, чтобы заставить страну начать переговоры с международным сообществом для решения проблем, связанных с его ядерной программой.
В 2013 году, с приходом на пост президента Ирана Хасана Роухани между двумя странами началось улучшение отношений. Роухани выказал готовность к открытому обсуждению самых сложных вопросов с Западом, и провел ряд мероприятий, демонстрирующих смену внутреннего курса в стране: были выпущены политические заключенные, открыт на некоторое время доступ к социальным сетям и т.д.
14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп восстановил все санкции против страны, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США.
6 августа 2018 года Трамп подписал указ о возобновлении санкций против Ирана в связи с выходом США из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В первом этапе от 7 августа 2018 года было принято решение о запрете на покупку американских долларовых банкнот, на продажу или передачу в или из Ирана графита, металлов, угля и программного обеспечения для управления индустриальными процессами, и т.п. Во время второго этапа от 5 ноября 2018 года были введены ограничения в отношении энергетического сектора, санкции, связанные с работой оперативных иранских портов, секторами морских грузоперевозок и кораблестроения, введен запрет на экспорт иранской нефти и т.д.
Третьего мая 2019 года госдепартамент США объявил, что может ввести санкции на дополнительное строительство на территории АЭС в Бушере, на вывоз обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду и т.д.
Отношения США и Ирана резко обострились в середине июня 2019 года после взрывов на двух танкерах в Ормузском проливе. Пентагон обвинил в нападении Иран, опубликовав видео, на котором якобы иранские диверсанты устанавливают мину на корпус танкера. Однако мировые СМИ восприняли эти "доказательства" крайне скептически, поскольку моряки пострадавших кораблей заявили, что подверглись ракетной атаке. Мало того - как выяснили иранские службы контроля за воздушным пространством, в момент атаки на танкеры в небе над судами находился американский ударный беспилотник MQ-9Reaper.
Тем не менее, США увеличили численность контингента своих войск на Ближнем Востоке и активизировали полеты вдоль границ Ирана разведывательных беспилотников. 20 июня 2019 года один из них был сбит иранскими силами ПВО и рухнул в территориальных водах исламской республики в 14 километрах от берега.
В свою очередь, в Пентагоне заявили, что беспилотник сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Тегеран обвинили в нападении на летательный аппарат в "международном воздушном пространстве" и объявили, что нанесут "удар возмездия" по иранским радарам и позициям войск ПВО, однако отменили свое решение за 10 минут до начала операции. Вместо боевого удара глава Белого дома решил ввести против иранских лидеров финансовые санкции.
24 июня 2019 года президент США подписал указ о санкциях против высших должностных лиц Ирана, включая духовного лидера аятоллу Али Хаменеи и высших чинов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Согласно документу, любые активы и сделки иранских лидеров, в том числе через долларовые корсчета, будут заблокированы, а лица, нарушившие санкционный режим, сами попадут под вторичные санкции.
Кроме того, в 2007 году ООН включил главу Иранского спецподражделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в санкционный список иранских военных и политических деятелей, которым запрещен выезд из страны.
8 апреля 2019 года администрация США объявила, что включает КСИР в список иностранных террористических организаций, впервые введя санкции против иностранного правительства.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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