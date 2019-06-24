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РИА Новости

Трамп ввел "жесткие санкции" против Ирана

Вчера, 18:57
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении "жестких санкций" против Ирана.
"Мы продолжим усиливать давление. Иран никогда не должен иметь ядерное оружие", — сказал он.
По словам президента США, санкции призваны лишить верховного лидера и других руководителей Ирана доступа к "миллиардам долларов".
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В частности, ограничения коснулись трех высших иранских военных руководителей. Как рассказал глава Минфина Стивен Мнучин, среди них командующий ВВС, который, по его словам, несет ответственность за сбитый американский беспилотник.
Также под санкциями оказался командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур за то, что эти силы размещены в Сирии. Кроме того, в санкционный список попал командующий военно-морскими силами КСИР Али Реза Тангсири, который, как утверждают в ведомстве, еще в феврале угрожал перекрыть Ормузский пролив, если США продолжат добиваться прекращения нефтяного экспорта Ирана.
В ведомстве добавили, что санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа введут на следующей неделе.

Сбитый беспилотник

На прошлой неделе иранские военные сбили американский беспилотник. В Тегеране отметили, что это произошло у входа в Персидский залив, после того, как летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ирана. В свою очередь, в Пентагоне заявили, что беспилотник сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
В ответ на это глава МИД Ирана назвал ложью сообщение США о месте происшествия и заявил, что Тегеран будет доказывать свою правоту. В частности, он опубликовал карту, на которой отображен маршрут полета сбитого американского летательного аппарата.
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Трамп на фоне событий с беспилотником сообщил, что был готов отдать приказ о военном ударе по трем иранским целям, однако отложил операцию за десять минут до начала.

Торпедный обстрел нефтяных танкеров

Неделей ранее в Оманском заливе у побережья Объединенных Арабских Эмиратов были атакованы два нефтяных танкера. Иранские службы спасли с обоих танкеров 44 моряков, среди которых было одиннадцать граждан России.
США поспешили возложить вину на Иран. По словам госсекретаря США Майка Помпео, обвинения основаны на данных разведки. В свою очередь, глава МИД Ирана назвал обвинения одним из способов давления на страну.
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В Кремле заявили, что пока никто не располагает информацией о причинах инцидента в Оманском заливе и кто за этим стоит. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, не стоит торопиться обвинять в случившемся Иран.
Обострение отношений между США и Ираном прокомментировал во время прямой линии российский лидер Владимир Путин. По его словам, возможный вооруженный конфликт между странами может привести к катастрофе для всего региона.
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Али ХаменеиДональд ТрампИранСШАВ мире
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