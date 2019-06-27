Если завтра война: что сулит России конфликт Ирана и США

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Президент Дональд Трамп ввел новые санкции против Ирана, лишив лидеров исламской республики доступа к международным банковским услугам. Так Белый дом пытается склонить Тегеран к переговорам по ядерной программе. О развитии событий и возможном влиянии этого конфликта на экономику России — в материале РИА Новости.

Танкеры и беспилотники

В понедельник президент США подписал указ о санкциях против высших должностных лиц Ирана, включая духовного лидера аятоллу Али Хаменеи и высших чинов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Санкции, введенные в соответствии с распоряжением главы исполнительной власти США, лишат верховного лидера Ирана, а также тех, кто тесно с ним связан, доступа к финансовым ресурсам и поддержке", — заявил глава Белого дома. Любые активы и сделки иранских лидеров, в том числе через долларовые корсчета, будут заблокированы, а лица, нарушившие санкционный режим, сами попадут под вторичные санкции.

Дональд Трамп назвал это решение "сильным и соразмерным ответом на все более провокационные действия Ирана", подчеркнув, что будет "усиливать давление на Тегеран, пока правящий режим не откажется от своей опасной деятельности".

Отношения США и Ирана резко обострились в середине июня после взрывов на двух танкерах в Ормузском проливе. Пентагон обвинил в нападении Иран, опубликовав видео, на котором якобы иранские диверсанты устанавливают мину на корпус танкера.

Однако мировые СМИ восприняли эти "доказательства" крайне скептически, поскольку моряки пострадавших кораблей заявили, что подверглись ракетной атаке. Мало того — как выяснили иранские службы контроля за воздушным пространством, в момент атаки на танкеры в небе над судами находился американский ударный беспилотник MQ-9Reaper.

One of the tankers that were attacked in the Gulf of Oman was struck by a flying object, the ship’s Japanese operator said, disputing at least part of the account of U.S. officials who had blamed Iran for the attack https://t.co/ZWRdeC3vBi — The New York Times (@nytimes) June 14, 2019

Тем не менее США увеличили численность контингента своих войск на Ближнем Востоке и активизировали полеты вдоль границ Ирана разведывательных беспилотников. Двадцатого июня один из них был сбит иранскими силами ПВО и рухнул в территориальных водах исламской республики в 14 километрах от берега.

Американцы не признали нарушение воздушных границ, обвинили Тегеран в нападении на летательный аппарат в "международном воздушном пространстве" и объявили, что нанесут "удар возмездия" по иранским радарам и позициям войск ПВО.

Атака должна была состояться перед рассветом в пятницу по иранскому времени, однако за десять минут до начала операции Дональд Трамп отменил ее. Вместо боевого удара глава Белого дома решил ввести финансовые санкции против иранских лидеров.

Никто не хотел воевать

Вашингтон представляет эту рокировку как большой шаг к урегулированию отношений между двумя странами. "Президент открыл дверь для реальных переговоров, — заявил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. — Все, что нужно Ирану, — войти в эту открытую дверь". Однако Тегеран отверг такое приглашение к диалогу.

"Вы не можете начать диалог с кем-то, кто вам угрожает, кто вас запугивает", — заявил журналистам посол Ирана в ООН Маджид Тахт Раванки. Он подчеркнул, что, прежде чем начинать переговоры, США "должны положить конец экономической войне против иранского народа".

Пресс-секретарь иранского МИД Аббас Мусави написал в твиттере, что введение США новых санкций "навсегда закрывает пути к дипломатическому урегулированию конфликта". А президент Ирана Хасан Рухани прямо оскорбил Трампа, заявив в телевыступлении, что администрация Белого дома "страдает умственной отсталостью".

Американский лидер в ответ пригрозил Тегерану уничтожением. "Очень невежественное и оскорбительное заявление Ирана, опубликованное сегодня, только показывает, что они не понимают реальности. Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой", — написал Трамп в твиттере, подчеркнув, что "в некоторых случаях подавление будет означать уничтожение".

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2019

Министр финансов Стивен Мнучин пообещал, что в конце этой недели США введут экономические санкции еще и против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа.

Эксперты уверены, что, несмотря на воинственные заявления с обеих сторон, ни Тегеран, ни Вашингтон на самом деле не хотят войны. Однако предупреждают, что риск "случайного" конфликта между Ираном и США высок как никогда.

"Мы не думаем, что какая-либо из сторон хочет войны, но мы обеспокоены тем, что конфликт может вспыхнуть случайно", — заявил в понедельник министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, выступая на радио Би-би-си.

Дело в том, что сейчас Вашингтон ищет союзников "для защиты международных морских путей". "Речь идет о глобальной коалиции, в которую войдут не только страны Персидского залива, но также Азия и Европа, — заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео. — Мы будем говорить с ними о том, как нанести ответный удар по крупнейшему в мире спонсору терроризма".

Поскольку в коалицию уже согласились войти заклятые враги Ирана — Саудовская Аравия, ОАЭ и Великобритания, — многие эксперты опасаются, что "защита морских путей" будет заключаться в нанесении превентивных ударов по иранским кораблям и самолетам. Результатом чего неизбежно станет новая война в Персидском заливе.

Нефть растет на рисках

Обострение ситуации вокруг Ирана закономерно привело к повышению цен на нефть. Только в прошлый четверг, когда появились сообщения о сбитом иранцами американском беспилотнике, Brent подорожала с 62,4 до 64,6 доллара за баррель. В пятницу котировки подросли еще почти на доллар.

На этой неделе трейдеры взяли паузу, ожидая итогов встречи "Большой двадцатки" в Осаке, но уже с понедельника конфликт Вашингтона и Тегерана вновь окажется в центре внимания участников нефтяного рынка. Тем более что Иран подлил масла в огонь, пообещав с 7 июля "внести дополнительные изменения в обязательства по ядерному соглашению".

"Второй шаг по изменению обязательств Ирана приведет к тому, что страны, которые ошибочно восприняли наше терпение за слабость, осознают: реакция Тегерана на обманчивые политические попытки ограничить неотъемлемые права иранского народа ничем не отличается от его реакции на нарушение американским беспилотником его воздушных границ", — заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

По оценкам аналитиков, эскалация конфликта между Ираном и Западом уже сама по себе может стать стимулом для роста нефтяных котировок до ста долларов за баррель и даже выше. Если же новая война в Персидском заливе станет реальностью, мы сможем увидеть и 200, и 300, и 400 долларов за "бочку".

Дело в том, что если перевозки нефти через Ормузский пролив станут невозможными из-за боевых действий, поставлять топливо из региона можно будет только по единственному трубопроводу East-West pipelines, соединяющему восток Саудовской Аравии с Красным морем.

Этот маршрут крайне уязвим, что наглядно продемонстрировали поддерживаемые Ираном йеменские хуситы. В начале мая они атаковали с помощью беспилотников насосные станции, в результате чего подача нефти в трубу была временно остановлена.

Война США и их союзников против Ирана может привести к сокращению мировых поставок нефти примерно на треть. В результате цены на черное золото вырастут в разы, обеспечив государствам-экспортерам солидную прибыль. Россия при этом получит еще и дополнительный бонус, поскольку окажется единственным крупным экспортером тяжелой высокосернистой нефти, которая уже стала дефицитом на мировом рынке после ограничения поставок из Ирана и Венесуэлы.