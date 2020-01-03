В Волгограде экстренно сел самолет из-за самочувствия пассажира

Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото

Пассажирский самолет в небе над Москвой

ВОЛГОГРАД, 3 янв – РИА Новости. Самолет Баку - Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Самолет Баку - Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.

По информации ведомства, в 7.44 по местному времени (6.44 мск) рейс 1853 авиакомпании "Аэрофлот" Баку - Москва вынужденно приземлился в Волгограде.

"Совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажира с рейса сняли и госпитализировали", - сообщила РИА Новости Голодова.