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В Волгограде экстренно сел самолет из-за самочувствия пассажира
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РИА Новости

В Волгограде экстренно сел самолет из-за самочувствия пассажира

10:23 03.01.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 3 янв – РИА Новости. Самолет Баку - Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия пассажира, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.
По информации ведомства, в 7.44 по местному времени (6.44 мск) рейс 1853 авиакомпании "Аэрофлот" Баку - Москва вынужденно приземлился в Волгограде.
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"Совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажира с рейса сняли и госпитализировали", - сообщила РИА Новости Голодова.
По ее словам, примерно через час самолет, в котором находились 85 пассажиров, вылетел в пункт назначения.
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МоскваВолгоградБакуПроисшествия
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