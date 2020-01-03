Не лох и не пацан. Фразы политиков, которые запомнил мир

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Неожиданные, парадоксальные и попросту смешные высказывания, которыми политические элиты удивили за двенадцать месяцев, — в подборке РИА Новости.

Иди гуляй!

Первое место в таком рейтинге по праву принадлежит президенту Украины — в прошлом артисту комедийного жанра. Некоторые выступления он сознательно проводит, как представления на сцене: драматично, а порой и комично.

Во время дебатов тогда еще кандидат Владимир Зеленский заявил конкуренту Петру Порошенко: "Я не ваш оппонент, я ваш приговор". И действительно — против того через некоторое время завели одиннадцать уголовных дел.

На пресс-марафоне в октябре Зеленский просил журналистов войти в его положение. "Я сижу в таком конкретном шпагате, как Ван Дамм, — было бы три ноги, сел бы на три", — сказал он, комментируя соблюдение договоренностей по "формуле Штайнмайера", на которые соглашался Порошенко.

С националистами, выступавшими против разведения войск в Донбассе, он включал "своего парня": "Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год, я ж не лох какой-то. Я к тебе пришел, сказал: "Оружие отводи". <…> Я хотел увидеть в твоих глазах понимание, а увидел парня, который думает, что перед ним какой-то лопух стоит".

А с руководством города Борисполя играл строгого начальника. Узнав, что секретарь горсовета Ярослав Годунок был осужден за разбой, во всеуслышание потребовал, чтобы тот ушел с заседания: "Выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь меня? Годунок попытался вступить с главой государства в перепалку, но тот отрезал: "Да иди уже, господи, иди гуляй!"

Великая и непревзойденная мудрость

О божественном в политике в наши дни говорят не много. Если только дело не в Америке — там и президента могут отнести к посланникам Божьим. В марте между госсекретарем Майком Помпео и израильской корреспонденткой состоялся такой диалог:

— Считаете ли вы, что Трамп, признав суверенитет Израиля над спорными Голанскими высотами, спасает еврейский народ от иранской угрозы, как когда-то ветхозаветная царица Эсфирь (жена персидского царя Артаксеркса уговорила его отменить указ об уничтожении еврейского народа. — Прим. ред.)?

— Как христианин, я считаю, что это вполне возможно. Уверен, что Бог приложил к этому руку.

Американский лидер тоже отмечал "особую мудрость", с которой подходит к исполнению своих обязанностей. "Если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой и непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше", — заявил он в октябре после того, как Реджеп Эрдоган начал военную операцию на северо-востоке Сирии.

"Не будь крутым, не будь дураком", — продолжил он уговаривать Эрдогана в следующем послании.

© AFP 2019 / Peter Nicholls Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Уотфорде, Великобритания © AFP 2019 / Peter Nicholls Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Уотфорде, Великобритания

Красочно описал Трамп и ликвидацию американскими военными главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади в конце октября: "Кричал и плакал, умер как собака". Слова он, видимо, подбирал тщательно — собака в мусульманской религии считается животным низким и грязным.

Запомнился глава Белого дома еще и тем, что во время скандала вокруг предполагаемой попытки надавить на Зеленского с целью начать политически мотивированные расследования на Украине назвал его российским президентом. "Российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него", — оправдывался он, имея в виду вовсе не Владимира Путина.

Трансатлантический диагноз

"То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО" — эта фраза президента Франции Эммануэля Макрона всколыхнула европейских лидеров в начале ноября.

© AP Photo / Matt Dunham Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с лидерами стран — участниц НАТО в Лондоне © AP Photo / Matt Dunham Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с лидерами стран — участниц НАТО в Лондоне

В скандальном интервью британскому изданию The Economist президент заявил, что Европа находится на краю пропасти и если не начнет думать о стратегии, а не только о политике, потеряет контроль над своей судьбой. Раскритиковал он и Соединенные Штаты: сущность альянса необходимо заново оценить в свете все меньшей приверженности Вашингтона организации.

На демарш Макрона отреагировали его коллеги по НАТО. Как сообщали в The New York Times, Ангела Меркель якобы предупредила француза, что "устала разбитые им чашки склеивать, чтобы все могли выпить чаю".

© AP Photo / Michael Sohn Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон © AP Photo / Michael Sohn Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

Самым резким был ответ Эрдогана. Поразмыслив три недели, он выдал: "Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам в Турции и скажу в НАТО: сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга".

Адский котел

На протяжении года процесс выхода Великобритании из Евросоюза трепал всем нервы. В начале февраля не выдержал глава Европейского совета Дональд Туск: "Интересно, как выглядит котел в аду, приготовленный для тех, кто выступает за Brexit".

Впрочем, на фоне высказываний британского премьер-министра Бориса Джонсона этот образ смотрится блекло. "Я вижу только одну хлорированную курицу, и она — на этой скамье!" — кричал он оппоненту — Джереми Корбину.

Вскоре премьер уже сравнивал лейбориста с диктатором: "Они указывают пальцем на людей с наслаждением и мстительностью, невиданной с тех пор, когда Сталин преследовал кулаков".

© AFP 2019 / Jessica Taylor Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания палаты общин в Лондоне © AFP 2019 / Jessica Taylor Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания палаты общин в Лондоне

Он вам не пацан

Грядущий год станет юбилейным для Союзного государства России и Белоруссии, которое официально создано 26 января 2000-го. И многие месяцы лидеры пытались "углубить интеграцию". В декабре Александр Лукашенко встретился с парламентариями, чтобы рассказать о планах на этот счет. Сенсации не случилось, но Лукашенко остался верен себе. "Запомните, я не пацан, который отработал три, четыре, пять лет президентом", — заявил он, указав, что политического слияния Москвы и Минска можно не ждать.

Успокоил президент и оппозицию после парламентских выборов в октябре: "Я посиневшими пальцами не буду держаться за это кресло". А затем добавил, что это кресло "вовсе не такое мягкое", как кому-то кажется.

"Господи, я, может, до 2025 года не доживу! Не дай бог, конечно, хочется еще пожить — дети ж малые, — прокомментировал он перспективы седьмого президентского срока. — Так вот, вы сами должны прийти и сказать: "Баллотируйся, пожалуйста, потому что мы хотим, чтобы наши дети спокойно ходили по улицам".

Терзать и трясти

Самым запоминающимся высказыванием российского лидера в минувшем году следует признать эксцентричный призыв требовать от госслужащих выполнения обязанностей.

"Добивайтесь решений от чиновников, терзайте их, трясите", — обратился Путин к членам партии "Единая Россия" на ее XXI съезде в конце ноября.