На Украине назначили руководителя по расследованиям дел "евромайдана"

КИЕВ, 2 янв – РИА Новости. Руководителем отдела по расследованиям дел Руководителем отдела по расследованиям дел "евромайдана" в Государственном бюро расследований Украины назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность замдиректора Госбюро, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее в Государственном бюро расследований создали подразделение по расследованию дел "евромайдана". Пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что 27 прокуроров Генпрокуратуры Украины перейдут в Госбюро для расследования дел "евромайдана".

"Завершение расследования дел Майдана - одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручило эту ответственную работу мне. Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел", - цитирует Буряка пресс-служба Госбюро.

Как отмечается, Буряк был отобран на руководящую должность в Госбюро комиссией с участием представителей Консультативной миссии Совета Европы. Он имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях, в правоохранительных органах с 1998 года.