Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-02T21:46+0300
https://ria.ru/20200102/1563081350.html
На Украине назначили руководителя по расследованиям дел "евромайдана"
https://cdn24.img.ria.ru/images/148764/18/1487641875_0:295:3076:2025_1036x0_80_0_0_4bd7dcd291c4a62d567ed16906b50c5a.jpg
РИА Новости

На Украине назначили руководителя по расследованиям дел "евромайдана"

21:46 02.01.2020
1774
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 янв – РИА Новости. Руководителем отдела по расследованиям дел "евромайдана" в Государственном бюро расследований Украины назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность замдиректора Госбюро, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Ранее в Государственном бюро расследований создали подразделение по расследованию дел "евромайдана". Пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что 27 прокуроров Генпрокуратуры Украины перейдут в Госбюро для расследования дел "евромайдана".
"Завершение расследования дел Майдана - одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручило эту ответственную работу мне. Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел", - цитирует Буряка пресс-служба Госбюро.
Как отмечается, Буряк был отобран на руководящую должность в Госбюро комиссией с участием представителей Консультативной миссии Совета Европы. Он имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях, в правоохранительных органах с 1998 года.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Ситуация на Украине
1 января, 23:13
Госбюро расследований Украины заявило о кризисе в своих рядах
3173005
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеЕвромайданУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Большинство переданных Киеву пленных не имеют жилья на Украине
Мадрид, Испания
Испанские социалисты согласились на переговоры по Каталонии
Турецкие военные
Политолог прокомментировал детали турецкой военной помощи Ливии
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в дела Ливии
Стоп-кадр из сериала Дракула
Зрители пришли в ужас после просмотра сериала "Дракула"
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области увеличилось до девяти
Петербурженка рассказала о падении на нее горящего мужчины
Петербурженка рассказала о падении на нее горящего мужчины
Военно-транспортный самолёт Ан-12
Власти Судана подтвердили гибель 11 человек в авиакатастрофе Ан-12
Полиция Нидерландов
В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами, пишут СМИ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи назвали причину утечки газа в жилом доме в Твери
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал возможную отправку турецких военных в Ливию
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо в Ялтинском районе Крыма
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская прокомментировала новогоднее обращение Зеленского
Военно-транспортный самолёт Ан-12
В Судане разбился самолет Ан-12
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Жириновский оценил решение парламента Турции по отправке войск в Ливию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27СМИ: в 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
Лента новостейМолния