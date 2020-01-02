US. Commerce News прокомментировало новогоднее обращение Шэнь Хайсюна

МОСКВА, 2 янв - . В американском интернет-издании U.S. Commerce News 1 января вышла статья под заголовком: "Глава Медиакорпорации " Проект "Россия-Китай: Главное . В американском интернет-издании U.S. Commerce News 1 января вышла статья под заголовком: "Глава Медиакорпорации Китая : сообщения некоторых западных СМИ о событиях в Китае похожи на вымыслы из разряда художественной прозы". Авторы упомянули новогоднее обращение Шэнь Хайсюна к зарубежной аудитории, в котором он подвел итоги сотрудничества Медиакорпорации Китая с коллегами из 150 мировых СМИ. Кроме того, глава крупнейшей информационной платформы Китая отметил, что некоторые западные медиа с предубеждением освещают события в Китае, критикуя их за несоответствующую действительности информацию, что идет вразрез с нормами журналистской этики, основанной на объективном и справедливом подходе.

"Я с сожалением замечаю, что некоторые западные СМИ, рассказывая о важных событиях в Китае, по неизвестным причинам проявляют "произвольную слепоту", выдают новости, основанные на обрывочных сведениях, сплетнях и ложных слухах. Это приводит к грубым искажениям правды и фактов, а некоторые новостные сообщения похожи на вымыслы из разряда художественной прозы", – заявил в обращении Шэнь Хайсюн. Директор Медиакорпорации Китая также отметил, что "факты – это основа информационного распространения; если рассказывать о событиях, исходя из домыслов, путать выпуск новостей с написанием романа, это нанесет серьезный урон по степени общественного доверия любому СМИ. Поэтому предостережение о необходимости придерживаться профессиональной этики адресовано всем тем, кто руководит медиа-структурами".

Авторы статьи в американском интернет-издании пишут, что, хотя глава Медиакорпорации Китая не назвал конкретные медиаструктуры, однако этот список можно составить, включив туда те медиа, которые подверглись критике со стороны Центрального телевидения Китая (ССТV) в минувшем году. Большинство из них ,по мнению Медиакорпорации Китая, имеет "скрытые намерения" или "распространяют слухи" при освещении таких событий 2019 года, как пересмотр сянганского Закона об экстрадиции, сообщениях о трупах мигрантов в британском Эссексе, об общественном управлении в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Шэнь Хайсюн в своем новогоднем обращении привел цитату английского писателя XVIII века Уильяма Хэзлитта: "Предубеждение – дитя невежества". Этой цитатой он хотел подтвердить важность и актуальность стремления СМИ к правдивому информационному распространению и искоренению предубеждений. Обозреватели считают, что глава китайской Медиакорпорации этой цитатой "дал пощечину" британским СМИ. Авторы статьи также подчеркнули обещание, которое дал в своем новогоднем обращении Шэнь Хайсюн: "Медиакорпорация Китая "продолжит придерживаться объективного и справедливого подхода в информационном распространении, чтобы донести до международного сообщества голос правды, основанной на фактах, голос справедливости!".

Медиакорпорация Китая была образована на основе слияния Центрального телевидения Китая, Международного радио Китая и Центрального народного радио. Шэнь Хайсюн многократно подчеркивал необходимость воспользоваться возможностями, которые несет эпоха интернета. Он полагает, что в нынешнюю эпоху "тех, кто не стремится вперед, ждет откат назад, а медленное продвижение – это тоже регресс". Шэнь Хайсюн подчеркнул, что возглавляемая им медийная структура придерживается развития за счет инноваций и ускоренными темпами стремится стать первоклассной мировой медиаструктурой нового типа в русле принципа, выдвинутого председателем Си Цзиньпином, - "на основе правильного подхода стремиться к инновации, надлежащим образом создавать и использовать новые медиа и новые платформы информационного распространения".

В статье отмечено, что, несмотря на то, что Медиакорпорация Китая была образована лишь 2 года назад, она успешно занимается инновационной деятельностью, каждому инновационному проекту присущ огромный медиа-эффект. В течение этих двух лет была разработана и запущена единственная в Китае ведущая государственная медиа-лаборатория по производству и распространению аудиовизуального контента сверхвысокого разрешения, была создана новая медийная площадка 5G "Яншипинь" ("Видео-контент Медиакорпорации"), представлено более 200 рубрик и программ высокого качества.