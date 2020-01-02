В Петербурге продлили работу выставки о Валаамском монастыре

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости, Артем Буденный. Более десяти тысяч человек увидели выставку "Валаам: 200 лет в русской живописи", на которой представлены не демонстрировавшиеся ранее работы Ивана Шишкина и Архипа Куинджи, экспозиция проходит в Более десяти тысяч человек увидели выставку "Валаам: 200 лет в русской живописи", на которой представлены не демонстрировавшиеся ранее работы Ивана Шишкина и Архипа Куинджи, экспозиция проходит в Русском музее Петербурга , срок ее работы продлили до 15 января, сообщили организаторы.

"Более десяти тысяч человек уже посетили выставку. Мы надеемся, что в январские праздники люди захотят увидеть потрясающие картины вместе со своими близкими, приведут детей. Экспозиция будет открыта до 15 января включительно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь игумена Валаамского монастыря епископа Панкратия (Жердева) Михаил Шишков.

Выставка "Валаам: 200 лет в русской живописи" открылась 15 ноября 2019 года в Михайловском (Инженерном) замке Русского музея к 30-летию возрождения Валаамского монастыря . На ней представили собрание из Ново-Валаамского монастыря в Финляндии и Валаамского монастыря в России, Русского Музея и частных коллекций - всего более 70 картин. Среди них - полотно Ивана Шишкина "Вид Валаамского монастыря с южной стороны" (1859), работа Ивана Давыдова "Вид Валаамского монастыря с юго-западной стороны" (1853), Архипа Куинджи "На острове Валааме" (1873), Александра Гине "Остров Валаам" (1858-1861). Экспозиция будет работать до 15 января 2020 года.

Шишков отметил, что некоторые работы вообще никогда не демонстрировали широкой публике. "Выставка уникальная. В Русском музее просто не знали о существовании некоторых картин известных русских живописцев, ведь они были написаны на Валааме и там хранились. А в 1940-м, когда началась советско-финская война, братия увезла картины вместе со всем имуществом, так как сам остров и "старый" Валаам отошел в результате зимней войны к СССР. В Финляндии они тогда основали Ново-Валаамский монастырь", - рассказал Шишков.

Праздничные мероприятия по случаю 30-летия возрождения Валаамского монастыря прошли в декабре 2019 года в Москве и Санкт-Петербурге. В столице хор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря дал концерт в московском Зале церковных соборов, а в Галерее классической фотографии открылась выставка старинных и современных фотографий "Валаам. Пространство вне времени", где представили дореволюционные фотографии из монастырской студии и альбомов фотографа дома Романовых. Эта выставка будет открыта до 30 января.

Также к юбилею монастырь представил уникальное приложение для Android "Валаам", в котором можно заказать поминовения и монашеские рукоделия, отправиться в 3D-тур, посмотреть онлайн-экскурсии, православный календарь, а также изучить Священное Писание и обратиться к молитве.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом – интернат для инвалидов.