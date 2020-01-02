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Религия и мировоззрение
2020-01-02T12:02+0300
https://ria.ru/20200102/1563072758.html
В Петербурге продлили работу выставки о Валаамском монастыре
https://cdn22.img.ria.ru/images/152946/26/1529462652_2:0:3643:2048_1036x0_80_0_0_6a80b21f453d5dc6e5f9491488b48e66.jpg
РИА Новости

В Петербурге продлили работу выставки о Валаамском монастыре

12:02 02.01.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости, Артем Буденный. Более десяти тысяч человек увидели выставку "Валаам: 200 лет в русской живописи", на которой представлены не демонстрировавшиеся ранее работы Ивана Шишкина и Архипа Куинджи, экспозиция проходит в Русском музее Петербурга, срок ее работы продлили до 15 января, сообщили организаторы.
"Более десяти тысяч человек уже посетили выставку. Мы надеемся, что в январские праздники люди захотят увидеть потрясающие картины вместе со своими близкими, приведут детей. Экспозиция будет открыта до 15 января включительно", - сказал РИА Новости пресс-секретарь игумена Валаамского монастыря епископа Панкратия (Жердева) Михаил Шишков.
Фестиваль Просветитель на Валааме
20 декабря 2019, 10:57Религия и мировоззрение
В Москве отпраздновали 30-летие возрождения Валаамского монастыря
Выставка "Валаам: 200 лет в русской живописи" открылась 15 ноября 2019 года в Михайловском (Инженерном) замке Русского музея к 30-летию возрождения Валаамского монастыря. На ней представили собрание из Ново-Валаамского монастыря в Финляндии и Валаамского монастыря в России, Русского Музея и частных коллекций - всего более 70 картин. Среди них - полотно Ивана Шишкина "Вид Валаамского монастыря с южной стороны" (1859), работа Ивана Давыдова "Вид Валаамского монастыря с юго-западной стороны" (1853), Архипа Куинджи "На острове Валааме" (1873), Александра Гине "Остров Валаам" (1858-1861). Экспозиция будет работать до 15 января 2020 года.
Шишков отметил, что некоторые работы вообще никогда не демонстрировали широкой публике. "Выставка уникальная. В Русском музее просто не знали о существовании некоторых картин известных русских живописцев, ведь они были написаны на Валааме и там хранились. А в 1940-м, когда началась советско-финская война, братия увезла картины вместе со всем имуществом, так как сам остров и "старый" Валаам отошел в результате зимней войны к СССР. В Финляндии они тогда основали Ново-Валаамский монастырь", - рассказал Шишков.
Праздничные мероприятия по случаю 30-летия возрождения Валаамского монастыря прошли в декабре 2019 года в Москве и Санкт-Петербурге. В столице хор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря дал концерт в московском Зале церковных соборов, а в Галерее классической фотографии открылась выставка старинных и современных фотографий "Валаам. Пространство вне времени", где представили дореволюционные фотографии из монастырской студии и альбомов фотографа дома Романовых. Эта выставка будет открыта до 30 января.
Также к юбилею монастырь представил уникальное приложение для Android "Валаам", в котором можно заказать поминовения и монашеские рукоделия, отправиться в 3D-тур, посмотреть онлайн-экскурсии, православный календарь, а также изучить Священное Писание и обратиться к молитве.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом – интернат для инвалидов.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время игумен монастыря - председатель Синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). "За подвижнические труды по возрождению Валаамской обители" в декабре 2019 года епископ Панкратий стал лауреатом XXVII международной премии Фонда Андрея Первозванного (ФАП) "За веру и Верность". Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов, восстановлен главный собор. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре
11 июля 2019, 20:32Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл завершил праздничный визит на Валаам
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Религия и мировоззрениеВалаамский монастырьГосударственный Русский музейНовости - Религия и мировоззрениеВалаамСанкт-Петербургрелигия
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