Меладзе заявил, что Шнуров — лучший наставник шоу "Голос"

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Продюсер Константин Меладзе заявил во время финала музыкального шоу "Голос", что Сергей Шнуров — лучший наставник, когда подводил итоги восьмого сезона.
"Хочу поздравить всех с Новым годом и хочу выразить свое восхищение работой наставников: учиться никогда не поздно. Я очень многому у них научился, а предыдущий номер доказал, что Серега — лучший наставник", — прокомментировал продюсер.
Его слова удивили лидера группировки "Ленинград", так как до этого Константин Меладзе критиковал Сергея Шнурова за работу с участниками.
Тем не менее, по итогам зрительского голосования лучшим из членов жюри стал именно Шнуров.
"Как говорят в десанте: "кто, если не я", — сказал он со сцены, получив награду.
Вчера, 23:56Назван победитель восьмого сезона "Голоса"