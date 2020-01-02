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Меладзе заявил, что Шнуров — лучший наставник шоу "Голос"
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РИА Новости

Меладзе заявил, что Шнуров — лучший наставник шоу "Голос"

11:46 02.01.2020 (обновлено: 12:02 02.01.2020)
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© Первый каналСтоп-кадр из финального выпуска передачи "Голос 8"
Стоп-кадр из финального выпуска передачи Голос 8
© Первый канал
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Продюсер Константин Меладзе заявил во время финала музыкального шоу "Голос", что Сергей Шнуров — лучший наставник, когда подводил итоги восьмого сезона.

"Хочу поздравить всех с Новым годом и хочу выразить свое восхищение работой наставников: учиться никогда не поздно. Я очень многому у них научился, а предыдущий номер доказал, что Серега — лучший наставник", — прокомментировал продюсер.

Его слова удивили лидера группировки "Ленинград", так как до этого Константин Меладзе критиковал Сергея Шнурова за работу с участниками.
Тем не менее, по итогам зрительского голосования лучшим из членов жюри стал именно Шнуров.

"Как говорят в десанте: "кто, если не я", — сказал он со сцены, получив награду.

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КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнес"Голос"Константин МеладзеЛенинградШнур (Сергей Шнуров)
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