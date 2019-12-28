Меладзе и зрители "раздавили" критикой Шнурова на шоу "Голос"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Меладзе стал обвинять лидера группировки "Ленинград" в том, что он неправильно использует возможности и талант Рагды Ханиевой.
"Сергей ключика к ней так и не нашел, и поет она не совсем то, что хочет. Все как-то размыто. У меня такое впечатление, что она поет из-под палки — не то, что хочет", — сказал продюсер.
"Абсолютно раздавленный Шнуров. Просто втоптанный", — поддержал Дмитрий Нагиев.
"Шнура раздавить невозможно", — возразил лидер группировки "Ленинград".
"Как бульдозер тебя сейчас Меладзе разровнял", — продолжил нападать Нагиев.
"Да нет. Каждый имеет право на такое видение. Я считаю, что Рагду мы использовали на всю мощность. Мне номер понравился. Ребята выступили великолепно. Что я хотел, то и получил. Ребят, спасибо, что доверили свои судьбы вот в эти вот руки", — прокомментировал Сергей Шнуров.
В итоге наставник решил, что в финал проходит Антон Токарев, отдав Рагде Ханиевой 40 процентов голосов. Зрители тоже не смогли спасти участницу, поэтому ей пришлось покинуть проект.
После трансляции наставника начали критиковать пользователи на YouTube, где опубликовали видео с выступлением Рагды.
"Окончательно разочаровал Шнуров. Меладзе абсолютно прав! Такой голос слили. Единственная нормальная песня, которую он ей подобрал Bad Guy Life. Все остальные вообще не ее!" — написала @Lei___ Si.
"Вся ошибка Рагды в том, что она выбрала не того наставника и все", — присоединилась к обсуждению @Joanna Longfello.
"Без Рагды финал не имеет смысла. Не хочется смотреть дальше", — написала @Ekaterina Dubrova.