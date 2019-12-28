Меладзе и зрители "раздавили" критикой Шнурова на шоу "Голос"

"Да нет. Каждый имеет право на такое видение. Я считаю, что Рагду мы использовали на всю мощность. Мне номер понравился. Ребята выступили великолепно. Что я хотел, то и получил. Ребят, спасибо, что доверили свои судьбы вот в эти вот руки", — прокомментировал Сергей Шнуров.