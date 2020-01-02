Названы самые популярные автобусные маршруты у туристов

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. По данным сервиса путешествий, почти 90 процентов билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри России, сообщает Туту.ру.

Эксперты проанализировал продажи билетов на автобусе в 2019 году (с 1 января по 31 декабря 2019 по данным на конец ноября).

Средняя цена билета по стране составила 919 рублей, за границу — примерно 1 700 рублей. Средний чек остался на уровне прошлого года.

Самыми востребованными внутренними автобусными направлениями этого года оказались Петербург, Ростов-на-Дону и Воронеж (с отправлением из Москвы). Примерно шесть процентов всех билетов по России было оформлено по маршруту Москва — Санкт-Петербург, средние цены по этому направлению выросли на 16 процентов (с 1052 рублей до 1224 рублей за билет).

Среди зарубежных направлений в почете у россиян в 2019 году были Белоруссия, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония.