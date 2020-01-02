Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-02T20:37+0300
https://ria.ru/20200102/1563025313.html
Названы самые популярные автобусные маршруты у туристов
https://cdn24.img.ria.ru/images/32603/01/326030187_0:262:3090:2000_1036x0_80_0_0_3f230a00973f11bed915be88456cd474.jpg
РИА Новости

Названы самые популярные автобусные маршруты у туристов

20:37 02.01.2020
645
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЦентральный автовокзал в Москве
Центральный автовокзал в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. По данным сервиса путешествий, почти 90 процентов билетов на междугородние автобусы приходится на маршруты внутри России, сообщает Туту.ру.
Эксперты проанализировал продажи билетов на автобусе в 2019 году (с 1 января по 31 декабря 2019 по данным на конец ноября).
Средняя цена билета по стране составила 919 рублей, за границу — примерно 1 700 рублей. Средний чек остался на уровне прошлого года.
Самыми востребованными внутренними автобусными направлениями этого года оказались Петербург, Ростов-на-Дону и Воронеж (с отправлением из Москвы). Примерно шесть процентов всех билетов по России было оформлено по маршруту Москва — Санкт-Петербург, средние цены по этому направлению выросли на 16 процентов (с 1052 рублей до 1224 рублей за билет).
Среди зарубежных направлений в почете у россиян в 2019 году были Белоруссия, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония.
Тройка самых популярных зарубежных маршрутов: Москва — Минск, Санкт-Петербург — Таллин и Москва —Киев.
Девушка-гид
21 декабря 2019, 09:51Туризм
Названы десять важных правил для путешествия по Европе
210122
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваЭстонияФинляндияМинскБелоруссияРостов-на-ДонуВоронежТаллинКиевСанкт-ПетербургКазахстанУкраина
Рекомендуем
Страны мира. Индия
Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо в Ялтинском районе Крыма
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Аль-Ула, Саудовская Аравия
Эксперты: каждый пятый турист хочет побывать в Саудовской Аравии
Девушка в аэропорту
Эксперты назвали самые популярные авиамаршруты у российских туристов
Афины
Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о газопроводе EastMed
Автомобили скорой помощи и пожарной охраны МЧС РФ у дома № 9 на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге. 16 февраля 2019
В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская прокомментировала новогоднее обращение Зеленского
Самолет в небе
Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Большинство переданных Киеву пленных не имеют жилья на Украине
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал возможную отправку турецких военных в Ливию
Самолет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
Мадрид, Испания
Испанские социалисты согласились на переговоры по Каталонии
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Военно-транспортный самолёт Ан-12
В Судане разбился самолет Ан-12
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27Bloomberg: Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
00:20Санчеса хотят утвердить премьером Испании уже 7 января
Лента новостейМолния