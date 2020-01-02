Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-02T16:14+0300
https://ria.ru/20200102/1563024649.html
Эксперты назвали самые популярные авиамаршруты у российских туристов
https://cdn23.img.ria.ru/images/153352/39/1533523994_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_38c1fa4a437eeb9330bfe1a672015188.jpg
РИА Новости

Эксперты назвали самые популярные авиамаршруты у российских туристов

16:14 02.01.2020
820
© Depositphotos / michaeljungДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / michaeljung
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Аналитики сервиса путешествий выяснили, какие российские и зарубежные города чаще всего выбирали для своих путешествий туристы, сообщает Туту.ру.
Эксперты проанализировали все оформленные на сайте авиабилеты с вылетом в 2019 году, данные сравнивались с этим же периодом в 2018 году.
Средние цены по всем направлениям выросли на три (с 14 856 до 15 286 рублей за авиабилет "туда-обратно"). Средний чек по России за год существенно не изменился (+3 процента, с 13 012 рублей до 13 421 рубля), за границу также остался примерно на уровне 2018-го (+2 процента, с 22 022 до 22 398 рублей).
По данным сервиса, в прошлом году большинство путешественников (около 80 процентов) отправились в поездки по России. Их количество за год немного уменьшилось. При этом выросла доля тех, кто полетел в страны ближнего и дальнего зарубежья на 12 процентов и 8 процентов соответственно.
Самым популярным российским авиамаршрутом в 2019 году (по данным на 20 декабря) стал Москва — Симферополь. На него приходится семь процентов всех проданных по стране билетов. Перелет по этому маршруту в обе стороны в среднем обходится путешественникам в 11,4 тысячи рублей — на четыре процента дешевле, чем в прошлом году. На втором месте перелеты между столицей и Сочи, на третьем — путешествия из Москвы в Петербург.
Бронзовый памятник русалке в Мисхоре
23 декабря 2019, 08:00Туризм
Легенды Крыма: необычные места, которые стоит посетить хотя бы раз
Самым популярным у российских авиапутешественников европейским направлением в 2019 году стал маршрут Москва — Тиват. На него приходится шесть процентов всех купленных в Европу билетов. Стоимость перелета в черногорский город-курорт составляет в среднем 22 тысячи рублей за билет в обе стороны.
Второе место досталось маршруту Москва — Прага, третье — Москва — Рига. Сильнее всего среди популярных европейских направлений подорожала в прошлом году Ларнака (+11 процентов). Наоборот, на 15 и 16 процентов снизился средний чек по маршрутам Москва — Рига и Москва — Белград.
Лидерство среди направлений дальнего зарубежья принадлежит Стамбулу с вылетами из Москвы. На третьей строчке Анталия с отправлениями из российской столицы. Вообще, в десятку попали сразу три рейса в города Турции (с вылетами из Москвы и Краснодара).
Девушки на пляже
12 декабря 2019, 08:00Туризм
Турция подорожает: как сэкономить и есть ли альтернативы
На второй строчке — Тель-Авив. На бронирования по этому направлению из Москвы приходится 10,3 процента всех билетов, проданных в данном сегменте. Еще 2,6 процента занимают продажи билетов в этот город из Санкт-Петербурга. Средняя стоимость перелетов в Тель-Авив из Москвы и Петербурга составляет 21,9 и 24,1 тысячи рублей соответственно.
Сильнее всего среди направлений этого рейтинга подорожали перелеты из Москвы и Краснодара в Стамбул, а также из Петербурга в Тель-Авив. Средний чек за год прибавил семь-восемь процентов. На 10 процентов, в среднем, стало дешевле слетать из Владивостока в Сеул.
Среди направлений ближнего зарубежья самыми популярными стали рейсы из Москвы в Ереван.
Танец у стен крепости Амберд - исторического комплекса, из замка и церкви, на склоне горы Арагац в Армении
4 ноября 2019, 08:00Туризм
Армянское радио рекомендует. Чем удивят туристов Ереван, Севан и Дилижан
210002
ТуризмТуризмтуристыЛарнака (район)Анталья (провинция)Новости - ТуризмТиватМоскваКраснодарСимферопольСеулТель-АвивСочиВладивостокРигаСтамбулБелград (город)ПрагаСанкт-Петербург
Рекомендуем
Страны мира. Индия
Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
Аль-Ула, Саудовская Аравия
Эксперты: каждый пятый турист хочет побывать в Саудовской Аравии
Центральный автовокзал в Москве
Названы самые популярные автобусные маршруты у туристов
Девушка в дендрологическом парке Южные культуры в Адлерском районе города Сочи
Туристы в прошлом году чаще всего отдыхали на курортах России и Турции
Самолет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге
В "Пулково" начал действовать режим открытого неба
Президент Crocus Group Араз Агаларов
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты преградой росту ВВП
Юрий Витренко
"Нафтогаз" назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией
Большой каменный мост и Московский Кремль
В России ответили на территориальные претензии Эстонии
Офис компании Нафтогаз в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о доходах от транзита газа из России
Американская хип-хоп исполнительница Lexii Alijai
Рэп-исполнительница Лексия Алиджай умерла в возрасте 21 года
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Эксперт назвал цель угроз МВФ о прекращении финансирования Молдавии
Афины
Греция намерена покупать 20% газа трубопровода EastMed
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии
В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Экономист оценил заявление Киева о прямых поставках газа из России
Владимир Зеленский
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
03:02Милонов предложил учить в школе безопасному использованию пиротехники
02:51При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения
02:28При ракетной атаке в Багдаде погибли 12 военных и один гражданский
02:17Поклонская раскритиковала обращение "опухшего от пьянок" Порошенко
02:09ЮНИСЕФ рассказал о насилии над детьми в Идлибе и его окрестностях
02:05В Альпах французский военный погиб при сходе лавины
01:59Источник: несколько человек погибли при обстреле у аэропорта Багдада
01:29Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
01:27Bloomberg: Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти
01:25Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
01:17СМИ: суданский министр покинул рухнувший Ан-12 за пару минут до взлета
01:06Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"
00:59В Самарской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
00:49Во Вьетнаме прокомментировали проект резолюции России и Китая по КНДР
00:40США ввели санкции против главы минобороны Кубы
00:36Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
00:29Помпео заявил о необходимости защитить посольство США в Ираке
00:25В Испании задержали афганцев, подозреваемые в изнасиловании американок
00:20Санчеса хотят утвердить премьером Испании уже 7 января
Лента новостейМолния