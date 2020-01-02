Эксперты назвали самые популярные авиамаршруты у российских туристов

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Аналитики сервиса путешествий выяснили, какие российские и зарубежные города чаще всего выбирали для своих путешествий туристы, сообщает Туту.ру.

Эксперты проанализировали все оформленные на сайте авиабилеты с вылетом в 2019 году, данные сравнивались с этим же периодом в 2018 году.

Средние цены по всем направлениям выросли на три (с 14 856 до 15 286 рублей за авиабилет "туда-обратно"). Средний чек по России за год существенно не изменился (+3 процента, с 13 012 рублей до 13 421 рубля), за границу также остался примерно на уровне 2018-го (+2 процента, с 22 022 до 22 398 рублей).

По данным сервиса, в прошлом году большинство путешественников (около 80 процентов) отправились в поездки по России. Их количество за год немного уменьшилось. При этом выросла доля тех, кто полетел в страны ближнего и дальнего зарубежья на 12 процентов и 8 процентов соответственно.

Самым популярным российским авиамаршрутом в 2019 году (по данным на 20 декабря) стал Москва — Симферополь. На него приходится семь процентов всех проданных по стране билетов. Перелет по этому маршруту в обе стороны в среднем обходится путешественникам в 11,4 тысячи рублей — на четыре процента дешевле, чем в прошлом году. На втором месте перелеты между столицей и Сочи, на третьем — путешествия из Москвы в Петербург.

Самым популярным у российских авиапутешественников европейским направлением в 2019 году стал маршрут Москва — Тиват. На него приходится шесть процентов всех купленных в Европу билетов. Стоимость перелета в черногорский город-курорт составляет в среднем 22 тысячи рублей за билет в обе стороны.

Второе место досталось маршруту Москва — Прага, третье — Москва — Рига. Сильнее всего среди популярных европейских направлений подорожала в прошлом году Ларнака (+11 процентов). Наоборот, на 15 и 16 процентов снизился средний чек по маршрутам Москва — Рига и Москва — Белград.

Лидерство среди направлений дальнего зарубежья принадлежит Стамбулу с вылетами из Москвы. На третьей строчке Анталия с отправлениями из российской столицы. Вообще, в десятку попали сразу три рейса в города Турции (с вылетами из Москвы и Краснодара).

На второй строчке — Тель-Авив. На бронирования по этому направлению из Москвы приходится 10,3 процента всех билетов, проданных в данном сегменте. Еще 2,6 процента занимают продажи билетов в этот город из Санкт-Петербурга. Средняя стоимость перелетов в Тель-Авив из Москвы и Петербурга составляет 21,9 и 24,1 тысячи рублей соответственно.

Сильнее всего среди направлений этого рейтинга подорожали перелеты из Москвы и Краснодара в Стамбул, а также из Петербурга в Тель-Авив. Средний чек за год прибавил семь-восемь процентов. На 10 процентов, в среднем, стало дешевле слетать из Владивостока в Сеул.