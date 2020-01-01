Госбюро расследований Украины заявило о кризисе в своих рядах

В декабре президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора бюро, назначив временно исполняющего обязанности руководителя Ирину Венедиктову - депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" и главу комитета Верховной рады по правовой политике.
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"Во время ознакомления с его (Госбюро) работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением", - говорится в заявлении.
Госбюро также пригласило общественность и коллег "для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений".
"Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлены их подтверждения", - сообщила пресс-служба.
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