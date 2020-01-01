Бывший пленник "Айдара" рассказал о перенесенных пытках

ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. Побывавший в плену у украинского националистического батальона Побывавший в плену у украинского националистического батальона "Айдар" и переданный самопровозглашенной Луганской народной республике в рамках обмена пленными доброволец из России Евгений Шаталов рассказал журналистам о перенесенных в заключении пытках.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. В рамках обмена Киев передал республикам в том числе россиян, прибывших в Донбасс добровольцами. Шаталов вместе с краснодарскими казаками в 2014 году вступил в ряды ополчения Донбасса, а в плен попал в январе 2017 года.

"Получил удар по голове, потерял сознание, очнулся уже в подвале. Как далее выяснилось, я очутился в подвале, где располагался батальон "Айдар". Изначально предлагали говорить, что им надо. <…> Топили в тазике с водой, стреляли под ноги, избивали в подвале ногами по почкам, по ребрам, оставляли на некоторое время, и далее все продолжалось", — рассказал он.

По словам Шаталова, пытали его бойцы "Айдара" под личным руководством тогдашнего командира батальона Максима Марченко, в допросах принимали участие и сотрудники Службы безопасности Украины.

"Продолжалось это все семь дней. А психологическое давление оказывалось постоянно. Самое страшное — понимание, что ты находишься в плену", — рассказал доброволец.

Он добавил, что в результате у него отбиты почки, нет значительной части зубов и в целом сильно подорвано здоровье. По словам Шаталова, необходимую медицинскую помощь ему в плену не оказывали.