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https://ria.ru/20200101/1563068152.html
Бывший пленник "Айдара" рассказал о перенесенных пытках
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РИА Новости

Бывший пленник "Айдара" рассказал о перенесенных пытках

22:39 01.01.2020 (обновлено: 02:51 02.01.2020)
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© РИА НовостиЕвгений Шаталов, российский доброволец, переданный ЛНР в рамках обмена 29 декабря 2019 года.
Евгений Шаталов, российский доброволец, переданный ЛНР в рамках обмена 29 декабря 2019 года.
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 1 янв — РИА Новости. Побывавший в плену у украинского националистического батальона "Айдар" и переданный самопровозглашенной Луганской народной республике в рамках обмена пленными доброволец из России Евгений Шаталов рассказал журналистам о перенесенных в заключении пытках.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. В рамках обмена Киев передал республикам в том числе россиян, прибывших в Донбасс добровольцами. Шаталов вместе с краснодарскими казаками в 2014 году вступил в ряды ополчения Донбасса, а в плен попал в январе 2017 года.
"Получил удар по голове, потерял сознание, очнулся уже в подвале. Как далее выяснилось, я очутился в подвале, где располагался батальон "Айдар". Изначально предлагали говорить, что им надо. <…> Топили в тазике с водой, стреляли под ноги, избивали в подвале ногами по почкам, по ребрам, оставляли на некоторое время, и далее все продолжалось", — рассказал он.
По словам Шаталова, пытали его бойцы "Айдара" под личным руководством тогдашнего командира батальона Максима Марченко, в допросах принимали участие и сотрудники Службы безопасности Украины.
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"Продолжалось это все семь дней. А психологическое давление оказывалось постоянно. Самое страшное — понимание, что ты находишься в плену", — рассказал доброволец.
Он добавил, что в результате у него отбиты почки, нет значительной части зубов и в целом сильно подорвано здоровье. По словам Шаталова, необходимую медицинскую помощь ему в плену не оказывали.
"После моей доставки в Краматорск (из подвала "Айдара") повезли в изолятор временного содержания, где сотрудники меня отказывались принимать, я был избит, у меня были отморожены ноги. В городской больнице врачи настаивали на госпитализации, но сотрудники СБУ договорились, чтобы дали разрешение оставить меня в изоляторе временного содержания", — рассказал Шаталов.
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Батальон "Айдар"Обмен пленными в ДонбассеСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Доброволец из России. Там кстати воевали все такие. А шахтеры за оружие вообще не брались , помню как их пристыжали за это. Типа год идет война , а вы не мужики , на войну не идете . Вот теперь понятно кто там воевал — добровольцы из России. Все как один военные ушедшие в отпуск за свой счет .
2 января, 00:00
freizdorf
2810111119
Выздоравливай!
1 января, 22:44
Арсений Понфиленко
129301010
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