"Жалкое зрелище". В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко , которое показали по двум телеканалам перед роликом с поздравлениями от действующего главы государства Владимира Зеленского

В полночь принадлежащий Порошенко Пятый канал, а также ассоциированный с экс-президентом канал "Прямой" выпустили в эфир двухминутное видео. Помимо бывшего главы государства, в ролике появились его жена и ряд депутатов от партии "Европейская солидарность". Порошенко в ходе обращения пообещал защищать "армию, мову и веру" — так звучал его слоган на проигранных президентских выборах.

Пользователи соцсетей не оценили идею. Многие указали на то, что задумка позаимствована у Зеленского: в прошлом году он "потеснил" новогоднее обращение Порошенко в эфире "1+1". Тогда Зеленский объявил, что будет баллотироваться на пост главы государства.

"Порошенко зря повторяется. Ему, если он хочет реванша, стоило бы придумать что-то новое", — написал под видео в ютьюбе Jocker Kamenskoy.

"Забыл, что не президент", — пошутила Ольга Трофимчук.

"Очень свежий и неизбитый ход. Показать два обращения подряд и дать сравнить две риторики на контрасте", — написал политолог Владимир Коваль в фейсбуке . Он отметил, что это стало ударом по аудитории экс-президента.

Журналист Сергей Щербина выразил мнение, что ролик Порошенко недотягивает до выходки Зеленского.

"Прошлогодний маневр на "Плюсах" можно считать циничной, но действенной политтехнологией. А вот это была мелочность", — отметил Щербина.

В свою очередь, журналист Вячеслав Чечило написал в фейсбуке , что Порошенко тщетно пытается сформировать вокруг себя "альтернативную вселенную", в которой он все еще президент. Чечило назвал его политическим трупом, а его обращение "жалким зрелищем".

"Можно вылезти на свои каналы и поздравить сторонников раньше Зеленского. Но обсуждать все равно будут Зеленского. И сторонники в том числе", — подчеркнул журналист.

Другие пожелали Порошенко в наступающем году уголовного преследования.

"Мы надеемся, что наше желание в новом году сбудется и Порошенко будут судить по закону, поскольку вор должен сидеть в тюрьме", — написала в комментариях под видео Людмила Гейко.

Пятый канал принадлежит Порошенко, а телеканал "Прямой" — Владимиру Макеенко, однако его ассоциируют с экс-президентом страны. Ранее Порошенко давал показания в Госбюро расследований по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке "Прямого". В ноябре у владельца канала Макеенко также прошли обыски.