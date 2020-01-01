Барнаул и Ульяновск с 1 января перейдут на "альткотельную"

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
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Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. Переход на "альткотельную" позволяет модернизировать и улучшить систему теплоснабжения города. Это механизм привлечения инвестиций в отрасль, город в итоге получает обновленную систему теплоснабжения, которая останется на годы, независимо от того, что будет с поставщиком тепла завтра.
На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.
В пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК) сообщили РИА Новости, что тариф с 1 января в Барнауле подниматься не будет. В "Т Плюс" отметили, что с 1 января средний рост платы за отопление по Ульяновску составит 2,6%.
По предварительной оценке "Т Плюс", инвестиции в Ульяновск составят 7,8 миллиарда рублей в течение 10 лет. Тариф же на тепло достигнет уровня "альткотельной" только через 10 лет. СГК уже инвестировала более одного миллиарда рублей в теплоснабжение Барнаула, всего компания планирует вложить в теплосетевое хозяйство города 7,8 миллиарда рублей за 10 лет.
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