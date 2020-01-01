Барнаул и Ульяновск с 1 января перейдут на "альткотельную"

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Барнаул и Ульяновск переходят с 1 января на ценообразование в теплоснабжении по методу "альтернативной котельной". Соответствующие постановления правительства РФ были приняты еще в августе 2019 года.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).

Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. Переход на "альткотельную" позволяет модернизировать и улучшить систему теплоснабжения города. Это механизм привлечения инвестиций в отрасль, город в итоге получает обновленную систему теплоснабжения, которая останется на годы, независимо от того, что будет с поставщиком тепла завтра.

На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК) сообщили РИА Новости, что тариф с 1 января в Барнауле подниматься не будет. В "Т Плюс" отметили, что с 1 января средний рост платы за отопление по Ульяновску составит 2,6%.