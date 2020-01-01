В Дагестане участники отрядов самообороны получат ветеранские льготы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв – РИА Новости. Участники отрядов самообороны Участники отрядов самообороны Дагестана , сражавшиеся против боевиков в 1999 году, начнут получать ветеранские льготы и ежемесячные выплаты с 1 января 2020 года.

Мужчины из дагестанского села Ботлих , которые 20 лет назад с оружием в руках противостояли вторгшимся в республику боевикам, обратились во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий. Путин поручил правительству проработать этот вопрос.

В июле 2019 года законопроект был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации . В августе 2019 года Путин подписал закон, который наделяет дагестанских ополченцев статусом ветеранов боевых действий, а также дает право на статус инвалида боевых действий получившим ранения во время службы в отрядах самообороны республики.

Закон предусматривает ежемесячные денежные выплаты и другие меры социальной поддержки, в том числе льготы по пенсионному обеспечению, компенсацию половины расходов на оплату жилых помещений, обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В ноябре 2019 года правительство России также внесло изменения в правила признания лица инвалидом, установив дополнительную причину получения инвалидности – "вследствие ранения, полученного в связи с участием в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Дагестана".

"Принятое решение позволит отнести лиц, воевавших в отрядах самообороны и получивших инвалидность, к инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий для предоставления льгот и преимуществ, предусмотренных федеральным законом "О ветеранах", - отмечалось в справке к документу. Федеральный закон и постановление правительства вступают в силу с 1 января 2020 года.

Банды террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны Чечни 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских. Тысячи вооруженных бойцов захватили сразу несколько селений Ботлихского района, а в течение последующих дней - еще и в Цумадинском районе. Первыми в бой с террористами вступили местные жители.