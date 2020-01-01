Снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма, вступают в силу с 1 января 2020 года, такое решение было принято Нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма, вступают в силу с 1 января 2020 года, такое решение было принято Евразийской экономической комиссией

При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 килограмма в части превышения норм необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее двух евро за килограмм. В 2018 году порог беспошлинной интернет-торговли составлял тысячу евро, в 2015 году был снижен до 500 евро, а ставка пошлины составляла 20%.

Однако с 2020 года изменятся правила взимания пошлин, пояснял ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Если раньше пошлина считалась исходя из общего объема покупок в течение месяца, то с 2020 года решением ЕЭК определен порог 200 евро (31 килограмм) за одну посылку, отмечал Силуанов.

Например, если стоимость посылки составит 300 евро, а вес 31 килограмм, то пошлину необходимо будет уплатить со 100 евро – в части превышения стоимостного порога, что составит 15 евро, разъясняла ранее Федеральная таможенная служба России. При превышении в части веса, например, если вес посылки составит 35 килограммов, пошлина будет уплачиваться с превышения весового порога (то есть с четырех килограммов) и составит восемь евро.