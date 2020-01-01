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Снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
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РИА Новости

Снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

01:59 01.01.2020 (обновлено: 06:53 01.01.2020)
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© Fotolia / Ivan KrukОплата интернет-заказа пластиковой картой
Оплата интернет-заказа пластиковой картой
© Fotolia / Ivan Kruk
Оплата интернет-заказа пластиковой картой . Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма, вступают в силу с 1 января 2020 года, такое решение было принято Евразийской экономической комиссией.
Новые правила будут действовать на территории всего Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.
При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 килограмма в части превышения норм необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее двух евро за килограмм. В 2018 году порог беспошлинной интернет-торговли составлял тысячу евро, в 2015 году был снижен до 500 евро, а ставка пошлины составляла 20%.
Однако с 2020 года изменятся правила взимания пошлин, пояснял ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Если раньше пошлина считалась исходя из общего объема покупок в течение месяца, то с 2020 года решением ЕЭК определен порог 200 евро (31 килограмм) за одну посылку, отмечал Силуанов.
Интернет-магазин
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Например, если стоимость посылки составит 300 евро, а вес 31 килограмм, то пошлину необходимо будет уплатить со 100 евро – в части превышения стоимостного порога, что составит 15 евро, разъясняла ранее Федеральная таможенная служба России. При превышении в части веса, например, если вес посылки составит 35 килограммов, пошлина будет уплачиваться с превышения весового порога (то есть с четырех килограммов) и составит восемь евро.
Как отмечали в ФТС, за таможенным органом остается право определять предназначение пересылаемых в международных посылках и доставляемых экспресс-перевозчиками товаров. Если принято решение о том, что такие товары не относятся к товарам для личного пользования, то применяется общий порядок совершения таможенных операций, установленный для участников ВЭД, предупреждала служба.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
1831215142
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Евразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияИнтернетЭкономика
Популярные комментарии
Я так понимаю вы каждый месяц по 21 кг ширпотреба себе в Европе покупаете?
1 января, 09:17
Алексей Алексеев
4200011
Я так понимаю-заводов настроили и теперь завалят Россию своим ширпотребом?
1 января, 06:53
Андрей Вишневский
621002
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