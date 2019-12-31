МИД Ирана ответил на обвинения США в нападении на посольство в Ираке

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Иран стоит за организацией штурма американского посольства в Ираке и понесет за это полную ответственность.
Как следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави "отверг обвинения американских чиновников" против Ирана, назвав заявления "пустыми", а также предостерег от невзвешенных заявлений, призвав Белый дом пересмотреть "деструктивную политику в отношении региона".
По его словам, "нахальство" американских официальный лиц достигло такого уровня, что США приписывают Ирану протесты иракцев, которые реагируют на нарушение США суверенитета Ирака и убийство "по меньшей мере 25 иракцев".
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах".
Как сообщили ранее РИА Новости в госдепартаменте, протестующие не смогли проникнуть на территорию дипмиссии.
Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".
30 декабря 2019, 18:23КСИР заявил о праве ополченцев в Ираке на "возмездие" после ударов США