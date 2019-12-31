МИД Ирана ответил на обвинения США в нападении на посольство в Ираке

В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде

В Сети появились кадры из осажденного посольства США в Багдаде

По его словам, "нахальство" американских официальный лиц достигло такого уровня, что США приписывают Ирану протесты иракцев, которые реагируют на нарушение США суверенитета Ирака и убийство "по меньшей мере 25 иракцев".