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Трамп обвинил Иран в организации штурма посольства США в Ираке
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РИА Новости

Трамп обвинил Иран в организации штурма посольства США в Ираке

15:48 31.12.2019 (обновлено: 23:28 31.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за организацией штурма американского посольства в Ираке и понесет за это полную ответственность.
Протестующие в Багдаде подожгли забор посольства США в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению. Стена посольства США охвачена огнем, рядом находятся молодые люди, выкрикивающие антиамериканские лозунги и бросающие камни в сторону дипломатического комплекса. На территории вокруг посольства собрались тысячи членов различных группировок, входящих в шиитское ополчение "аль-Хашд аш-Шааби".

"В настоящее время Иран организует атаку на посольство США в Ираке. Они будут нести полную ответственность. Кроме того, мы ожидаем, что Ирак использует свои силы для защиты посольства, о чем мы уведомили (иракские власти. — Прим. ред.)", — написал Трамп в Twitter.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о том, что протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде, расположенное в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах".
Дипломатический персонал посольства США, в том числе и сам посол, были заранее эвакуированы из здания дипмисии и уже покинули Ирак.
Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".
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Аль-Хашд аш-ШаабиДональд ТрампИракСирияХезболлаИранСШАВ мире
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