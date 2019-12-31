Трамп обвинил Иран в организации штурма посольства США в Ираке

"В настоящее время Иран организует атаку на посольство США в Ираке. Они будут нести полную ответственность. Кроме того, мы ожидаем, что Ирак использует свои силы для защиты посольства, о чем мы уведомили (иракские власти. — Прим. ред.)", — написал Трамп в Twitter.