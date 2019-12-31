На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской. Вместо этого она станет частью европейской энергосистемы.
По словам главы украинского правительства, это произойдет к 2023 году.
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"Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. Мы уже постепенно к этому идем", — заявил Гончарук в эфире телеканала "Украина 24".
Премьер добавил, что все документы, необходимые для этого перехода, уже подписаны.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский одобрил поправки в закон "О рынке электрической энергиии". Они запрещают импорт электричества из России на Украину по двусторонним соглашениям.
Импорт электроэнергии из России
Украинские власти прекратили закупки электроэнергии в России еще в 2015 году. Импорт возобновился только в сентябре текущего года. Тогда Рада разрешила закупки из России и Белоруссии по двусторонним договорам.
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После этого "Нафтогаз Украины" начал импорт у "Белэнерго" по долгосрочному контракту. А 4 декабря Верховная рада приняла закон о запрете импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.
С июля на Украине стала действовать новая модель рынка электроэнергии. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.