На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской. Вместо этого она станет частью европейской энергосистемы.

По словам главы украинского правительства, это произойдет к 2023 году.

"Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. Мы уже постепенно к этому идем", — заявил Гончарук в эфире телеканала " Украина 24 ".

Премьер добавил, что все документы, необходимые для этого перехода, уже подписаны.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский одобрил поправки в закон "О рынке электрической энергиии". Они запрещают импорт электричества из России на Украину по двусторонним соглашениям.

Импорт электроэнергии из России

Украинские власти прекратили закупки электроэнергии в России еще в 2015 году. Импорт возобновился только в сентябре текущего года. Тогда Рада разрешила закупки из России Белоруссии по двусторонним договорам.

После этого "Нафтогаз Украины" начал импорт у "Белэнерго" по долгосрочному контракту. А 4 декабря Верховная рада приняла закон о запрете импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.