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2019-12-31T21:34+0300
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На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
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РИА Новости

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

18:55 31.12.2019 (обновлено: 21:34 31.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской. Вместо этого она станет частью европейской энергосистемы.
По словам главы украинского правительства, это произойдет к 2023 году.
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"Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. Мы уже постепенно к этому идем", — заявил Гончарук в эфире телеканала "Украина 24".
Премьер добавил, что все документы, необходимые для этого перехода, уже подписаны.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский одобрил поправки в закон "О рынке электрической энергиии". Они запрещают импорт электричества из России на Украину по двусторонним соглашениям.

Импорт электроэнергии из России

Украинские власти прекратили закупки электроэнергии в России еще в 2015 году. Импорт возобновился только в сентябре текущего года. Тогда Рада разрешила закупки из России и Белоруссии по двусторонним договорам.
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После этого "Нафтогаз Украины" начал импорт у "Белэнерго" по долгосрочному контракту. А 4 декабря Верховная рада приняла закон о запрете импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.
С июля на Украине стала действовать новая модель рынка электроэнергии. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийБелоруссияРоссияУкраинаВ мире
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Не надо мучить себя связями с "агрессором". Давайте прям сейчас?! Чего тянуть то до 2023 года?
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Дик Котов
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vvab6
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