В Удмуртии пять человек пострадали при пожаре в диспансере

"В результате возгорания на втором этаже психоневрологического диспансера на улице Драгунова пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекались более 70 человек и 24 единицы техники.