В Удмуртии пять человек пострадали при пожаре в диспансере

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре в трехэтажном здании психоневрологического диспансера в городе Глазов в Удмуртии, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В результате возгорания на втором этаже психоневрологического диспансера на улице Драгунова пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекались более 70 человек и 24 единицы техники.
"Эвакуировано более 500 человек", - сказал собеседник агентства.
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