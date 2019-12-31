Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова посла США в Польше Джорджетт Мосбахер о том, что виновниками развязывания Второй мировой войны являются Адольф Гитлер и Иосиф Сталин.
Сенатор напомнил, что Мосбахер ранее управляла косметической компанией.
"История и дипломатия — не ее сильная сторона", — заявил Пушков
Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Минобороны напомнил, что польский посол в нацистской Германии Юзеф Липский поддерживал идеи Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку. Президент назвал польского дипломата "сволочью и антисемитской свиньей".
Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала попытку Варшавы переписать историю в угоду политической конъюнктуре.
30 декабря 2019, 22:55МИД допустил, что посол США в Польше "не успевала по истории в школе"