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Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне
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РИА Новости

Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне

16:28 31.12.2019 (обновлено: 21:50 31.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова посла США в Польше Джорджетт Мосбахер о том, что виновниками развязывания Второй мировой войны являются Адольф Гитлер и Иосиф Сталин.
Сенатор напомнил, что Мосбахер ранее управляла косметической компанией.

"История и дипломатия — не ее сильная сторона", — заявил Пушков

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Алексей Пушков
Сенатор
Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Минобороны напомнил, что польский посол в нацистской Германии Юзеф Липский поддерживал идеи Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку. Президент назвал польского дипломата "сволочью и антисемитской свиньей".
Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала попытку Варшавы переписать историю в угоду политической конъюнктуре.
Джорджетт Мосбахер
30 декабря 2019, 22:55
МИД допустил, что посол США в Польше "не успевала по истории в школе"
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Джорджетт Мосбахер (посол США в Польше)Юзеф ЛипскийМИД РФСовет Федерации РФАлексей ПушковИосиф Сталин (Джугашвили)Владимир ПутинПольшаСШАВаршаваTwitterВ мире
Популярные комментарии
Не забываем кто поддерживал в первые годы войны нацисткого преступника это элиты США! Не забываем что именно Генри Форд снабжал гитлеровскую Германию деньгами, Рокфеллер снабжал американской нефтью. Об этом в США не любят вспоминать.... Главное мы должны об этом помнить. Что бы помнить с каким злом мы имеем дело!!!
31 декабря 2019, 16:56
АСАлексей Степанов
3110001
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