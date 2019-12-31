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2019-12-31T15:17+0300
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Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом
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РИА Новости

Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом

15:17 31.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и поздравил их с наступающим Новым годом.
"В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!" - сказал Путин в новогоднем обращении.
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Новый год—2020Великая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинРоссияОбщество
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