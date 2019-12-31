Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом

"В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!" - сказал Путин в новогоднем обращении.