В СФ обратили внимание ЕС на нарушение прав русскоязычных в Латвии

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Евросоюз должен обратить внимание на систематическое нарушение прав русскоязычных граждан в Латвии , заявил РИА Новости во вторник член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным. По мнению депутата, если сотрудник государственной или частной компании вынужден говорить с клиентом на русском языке, то клиент должен будет дополнительно платить ему за услугу переводчика.

"Что называется, не мытьем, так катаньем. Новая консервативная партия пытается подстроиться под тренд, заданный официальными властями Латвии", - сказал сенатор.

Понятно, что предложение депутата Рижской думы от этой партии не просто дискриминационно – "оно граничит с маразмом", отметил политик. "В случае его реализации государственные и частные компании лишились бы почти половины клиентов", - сказал законодатель.

При этом Клинцевич предостерег от попыток отнестись к подобному предложению несерьезно - "мол, мало ли что еще могут придумать маргиналы".

"Оно отражает общую ситуацию в Латвии с русским языком, на что давно должны обратить внимание соответствующие структуры в Евросоюзе", - подчеркнул он.