В СФ обратили внимание ЕС на нарушение прав русскоязычных в Латвии

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Евросоюз должен обратить внимание на систематическое нарушение прав русскоязычных граждан в Латвии, заявил РИА Новости во вторник член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным. По мнению депутата, если сотрудник государственной или частной компании вынужден говорить с клиентом на русском языке, то клиент должен будет дополнительно платить ему за услугу переводчика.
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"Что называется, не мытьем, так катаньем. Новая консервативная партия пытается подстроиться под тренд, заданный официальными властями Латвии", - сказал сенатор.
Понятно, что предложение депутата Рижской думы от этой партии не просто дискриминационно – "оно граничит с маразмом", отметил политик. "В случае его реализации государственные и частные компании лишились бы почти половины клиентов", - сказал законодатель.
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При этом Клинцевич предостерег от попыток отнестись к подобному предложению несерьезно - "мол, мало ли что еще могут придумать маргиналы".
"Оно отражает общую ситуацию в Латвии с русским языком, на что давно должны обратить внимание соответствующие структуры в Евросоюзе", - подчеркнул он.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что родным его считает около 40% населения. Новая консервативная партия в Рижской думе находится в оппозиции.