В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях

РИГА, 31 дек – РИА Новости. Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.

По мнению депутата, если сотрудник государственной или частной компании вынужден говорить с клиентом на русском языке, то клиент должен будет дополнительно платить ему за услугу переводчика.