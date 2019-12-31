В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях

РИГА, 31 дек – РИА Новости. Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
По мнению депутата, если сотрудник государственной или частной компании вынужден говорить с клиентом на русском языке, то клиент должен будет дополнительно платить ему за услугу переводчика.
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"Сколько у нас стоит услуга переводчика с латышского на русский? Тариф - 10 евро за 5 минут. Не понимаешь язык (латышский) – плати за перевод. Работа переводчика должна оплачиваться", - написала Мартуза в Twitter.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что родным его считает около 40% населения. Новая консервативная партия в Рижской Думе находится в оппозиции.