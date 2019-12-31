Глава Марий Эл исполнил три новогодних желания детей

"По поручению главы Марий Эл ребят поздравил первый заместитель председателя правительства республики Михаил Васютин, который подарил подарки и пожелал здоровья и хороших оценок в Новом году. В век новых технологий все три подростка мечтали о новых современных гаджетах. Шестиклассник из Йошкар-Олы Евгений Уткин загадал желание получить на Новый год небольшой ноутбук. Женя не скрывал радости, что его желание смогло так быстро осуществиться", - говорится в сообщении.