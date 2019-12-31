Глава Марий Эл исполнил три новогодних желания детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек — РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев исполнил новогодние желания трех юных жителей республики, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона 26 декабря принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной". Желания ребят со всей России были написаны на карточках и развешаны на елках в Большом Кремлёвском дворце в Москве. Евстифеев снял с елки три шара с новогодними мечтами ребят из Марий Эл.
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"По поручению главы Марий Эл ребят поздравил первый заместитель председателя правительства республики Михаил Васютин, который подарил подарки и пожелал здоровья и хороших оценок в Новом году. В век новых технологий все три подростка мечтали о новых современных гаджетах. Шестиклассник из Йошкар-Олы Евгений Уткин загадал желание получить на Новый год небольшой ноутбук. Женя не скрывал радости, что его желание смогло так быстро осуществиться", - говорится в сообщении.
Еще одной обладательницей нового гаджета стала жительница деревни Березники Волжского района Регина Шаматова. А ученик Бауманского лицея, который обучается на дому, получил на Новый год новый планшет.
В акции "Елка желаний" участвовали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и старше 60 лет, дети, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.
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