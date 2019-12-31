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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-31T13:26+0300
https://ria.ru/20191231/1563046134.html
Глава Марий Эл исполнил три новогодних желания детей
https://cdn23.img.ria.ru/images/156272/26/1562722602_0:295:3118:2048_1036x0_80_0_0_d082fa862f6a37b4b71b10354464b84e.jpg
РИА Новости

Глава Марий Эл исполнил три новогодних желания детей

13:26 31.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки на Соборной площади Кремля
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек — РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев исполнил новогодние желания трех юных жителей республики, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона 26 декабря принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" проекта "Мечтай со мной". Желания ребят со всей России были написаны на карточках и развешаны на елках в Большом Кремлёвском дворце в Москве. Евстифеев снял с елки три шара с новогодними мечтами ребят из Марий Эл.
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
30 декабря 2019, 20:34Новый год—2020
Глава Ингушетии исполнил четыре детских мечты с "Елки желаний"
"По поручению главы Марий Эл ребят поздравил первый заместитель председателя правительства республики Михаил Васютин, который подарил подарки и пожелал здоровья и хороших оценок в Новом году. В век новых технологий все три подростка мечтали о новых современных гаджетах. Шестиклассник из Йошкар-Олы Евгений Уткин загадал желание получить на Новый год небольшой ноутбук. Женя не скрывал радости, что его желание смогло так быстро осуществиться", - говорится в сообщении.
Еще одной обладательницей нового гаджета стала жительница деревни Березники Волжского района Регина Шаматова. А ученик Бауманского лицея, который обучается на дому, получил на Новый год новый планшет.
В акции "Елка желаний" участвовали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и старше 60 лет, дети, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 апреля 2019
30 декабря 2019, 19:10
Губернатор Петербурга исполнил три мечты детей с "Елки желаний"
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Новый год—2020Александр ЕвстифеевМарий ЭлОбщество
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