Адвокат оценил перспективы дел о пытках сторонников ДНР на Украине

"Следователь специально не опрашивал ребят, чтобы не давать им статуса потерпевших. Тогда я, как адвокат, был бы представителем потерпевших с вытекающими из этого процессуальными правами. А так у нас статус "заявитель" с ограниченными правами, и мы не можем влиять на следствие, а сейчас (после обмена) - тем более нет", - пояснил адвокат РИА Новости. По его предположению, "следователь хочет закрыть дело".