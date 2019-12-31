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Адвокат оценил перспективы дел о пытках сторонников ДНР на Украине
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РИА Новости

Адвокат оценил перспективы дел о пытках сторонников ДНР на Украине

12:21 31.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Адвокат прошедших через пытки четырех сторонников ДНР, вышедших на свободу в результате обмена между Киевом и Донбассом, считает, что следствия по их делу не будет, несмотря на открытые уголовные дела.
Ополченцы Вячеслав Бирюков, Александр Стельникович, Виктор Скрипник и Евгений Дружинин были задержаны батальоном "Азов" в Мариуполе 21-22 сентября 2014 года. Их обвиняли в причастности к захвату здания милиции в Мариуполе 9 мая 2014 года, а также в причастности к "террористической деятельности", однако за пять лет суд так и не смог прийти к выводу об их виновности. За эти годы ополченцам удалось добиться уголовных дел по факту примененных к ним пыток.
Скрипник Виктор (слева) и Стельникович Александр в зале суда
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Украинский адвокат Виталий Омельченко, представлявший в суде интересы мариупольской четверки, считает, что эти уголовные дела развития не получат.
"Дела заморожены", - сообщил Омельченко РИА Новости. По его словам, добиться продолжения дел "можно будет, только когда будет политическая воля.
"Следователь специально не опрашивал ребят, чтобы не давать им статуса потерпевших. Тогда я, как адвокат, был бы представителем потерпевших с вытекающими из этого процессуальными правами. А так у нас статус "заявитель" с ограниченными правами, и мы не можем влиять на следствие, а сейчас (после обмена) - тем более нет", - пояснил адвокат РИА Новости. По его предположению, "следователь хочет закрыть дело".
Двадцать девятого декабря Бирюков, Скрипник, Стельникович и Дружинин были переданы Донецку в рамках обмена пленными, сейчас они находятся в одном из профилакториев, где проходят медицинское обследование и проверку МГБ ДНР.
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
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