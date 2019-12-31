В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава комитета Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал в беседе с RT закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам первым этапом для защиты заемщиков от произвола микрофинансовых организаций.

В дальнейшем, как рассказал Аксаков, планируют продолжить действия для того, чтобы ограничить закредитованность россиян и защитить их от кредитной кабалы.

Это, по его мнению, позволит улучшить социальное самочувствие заемщиков.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до года не должен будет превышать долг более чем в 1,5 раза.

Подобное ограничение распространится на неустойки и на платежи за услуги, которые оказываются кредитором заемщику за отдельную плату.