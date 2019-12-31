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В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам
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РИА Новости

В Госдуме оценили ограничение максимального размера долга по кредитам

12:06 31.12.2019 (обновлено: 21:49 31.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал в беседе с RT закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам первым этапом для защиты заемщиков от произвола микрофинансовых организаций.
В дальнейшем, как рассказал Аксаков, планируют продолжить действия для того, чтобы ограничить закредитованность россиян и защитить их от кредитной кабалы.
Это, по его мнению, позволит улучшить социальное самочувствие заемщиков.
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Ранее сообщалось, что в России с 1 января вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до года не должен будет превышать долг более чем в 1,5 раза.
Подобное ограничение распространится на неустойки и на платежи за услуги, которые оказываются кредитором заемщику за отдельную плату.
С начала года максимальный размер процентов снизился в два раза, а ежедневную процентную ставку ограничили уровнем в один процент.
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