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Премьер Украины прокомментировал подписание контракта о транзите газа
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РИА Новости

Премьер Украины прокомментировал подписание контракта о транзите газа

11:08 31.12.2019
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© РИА Новости / СтрингерАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Подписание контракта о транзите российского газа через Украину позволит сохранить стабильность на европейском рынке газа, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита газа с 1 января.
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"Благодаря подписанию контракта Украина сохранит стабильность на отечественном и европейском рынке газа. Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке", - приводит слова Гончарука пресс-служба кабинета министров.
По словам премьера, украинская сторона при подписании контракта с РФ "руководствовалась приоритетами энергетической безопасности Украины и благосостояния наших людей". "Наша команда защитила национальные интересы Украины, мы получили приемлемые условия по газовому контракту", - отметил глава украинского правительства.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
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Алексей ГончарукГазпромРоссияУкраинаЭкономика
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