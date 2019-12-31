Премьер Украины прокомментировал подписание контракта о транзите газа

"Благодаря подписанию контракта Украина сохранит стабильность на отечественном и европейском рынке газа. Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке", - приводит слова Гончарука пресс-служба кабинета министров.

По словам премьера, украинская сторона при подписании контракта с РФ "руководствовалась приоритетами энергетической безопасности Украины и благосостояния наших людей". "Наша команда защитила национальные интересы Украины, мы получили приемлемые условия по газовому контракту", - отметил глава украинского правительства.